ABD yönetimi personel maaşını ödemek için bağışçı buldu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), personel maaşlarını ödemek için ABD Başkanı Donald Trump'ın ismi paylaşılmayan "bir müttefikinin" sağlayacağı 130 milyon dolarlık bağışı kullanacağını doğruladı.

CNN haberine göre ABD'de federal hükümetin kapalı durumda olması dolayısıyla Pentagon, bünyesindeki personelin maaşlarını karşılayabilmek için bağış kullanmayı planlıyor.

Buna göre Pentagon, maaş ödemeleri için Trump'ın "ismi kamuoyuyla paylaşılmayan bir müttefikinin" sağlayacağı 130 milyon dolarlık bağışı kullanacağını teyit etti.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, açıklamasında, söz konusu bağışın, askerlerin maaş ve yan haklarının "maliyetini karşılamak" amacıyla yapıldığını belirterek, paranın bakanlığın "genel bağış kabul yetkisi" kapsamında kabul edildiğini bildirdi.

Senato Savunma Bütçesi Üst Düzey Üyesi Demokrat Chris Coons, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ordumuzu finanse etmek için anonim bağışlar kullanmak, kendi askerlerimizin yabancı güçler tarafından satın alınma ve paralarının ödenme riski altında olup olmadığı konusunda rahatsız edici soruları gündeme getiriyor." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray yetkilileri, ekimin ilk yarısındaki askeri ödemelerin maliyetinin yaklaşık 6,5 milyar dolar olduğunu doğruladı.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Amerikan Girişim Enstitüsü'nde (AEI) savunma bütçesi analisti Todd Harrison, bağışın "ordunun bir günlük maaşının yaklaşık üçte birini karşılayacağını" bildirdi.

Federal hükümet 1 Ekim'de kapanmıştı

ABD'de 2025 mali yılı 30 Eylül Salı gece yarısı itibarıyla sona ererken federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongrenin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapanmıştı.

Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bir bütçe tasarısının Kongreden geçememesi, 2018-2019 döneminden bu yana ilk kez hükümetin kapanmasına yol açmıştı.

Amerikan kanunlarına göre Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için bütçeyi onaylayamazsa aranın geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor. Bu durum, mali yıl başlamadan hükümete fon sağlayacak bir yasanın geçirilmemesi halinde federal hükümetin operasyonlarının çoğunun durması anlamına geliyor.

