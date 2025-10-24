BIST 10.942
NATO'dan Putin açıklaması: Parası bitiyor!

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın Ukrayna sahasında beklediği ilerlemeyi kaydedemediğini belirterek, Moskova üzerinde baskıyı artırmanın "tam zamanı" olduğunu söyledi.

Rutte, Londra'da düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu toplantısının ardından basın toplantısında konuştu.

Toplantının verimli geçtiğini belirten Rutte, "Müttefiklerin Ukrayna'ya desteğimizi daha da güçlendirmek için gösterdikleri inisiyatiften memnuniyet duyuyoruz." dedi.

"ABD'NİN UYGULADIĞI YAPTIRIM RUSYA'YI GELİRDEN MAHRUM BIRAKACAK"

ABD Başkanı Donald Trump'la hafta içi Washington'da yaptığı görüşmenin de verimli geçtiğini vurgulayan Rutte, "ABD'nin Rusya'nın en büyük petrol şirketlerine uyguladığı yaptırımlar, onları gelirden mahrum bırakacak ve (Rusya Devlet Başkanı Volodimir) Putin'in müzakere masasına oturması için üzerindeki baskıyı önemli ölçüde artıracak. Yaptırımlar, Başkan Trump'ın bu savaşı sona erdirmeye ve Ukrayna'ya kalıcı bir barış getirmeye kesinlikle kararlı olduğunu bir kez daha gösteriyor." dedi.

"UKRAYNA İLERLEME KAYDEDİYOR"

Rutte, "Ukrayna'da Putin savaş alanında çok az ilerleme kaydediyor ve marjinal kazanımlar elde ediliyor. Bu kazanımlar çok büyük bir bedelle geliyor." değerlendirmesini yaptı.

"Putin'in parası, askerleri ve fikirleri tükeniyor." ifadesini kullanan Rutte, "Rusya üzerindeki baskıyı artırmanın tam zamanı" olduğunu söyledi.

Rutte, müttefiklerin Ukrayna'ya verdiği desteğin işe yaradığının altını çizerek, "Bu desteği yaptırımlar ve ekonomik baskıyla birleştirmeliyiz." mesajını verdi.

ABD TOMAHAWK'LARI DEĞERLENDİRİYOR

Ukrayna'ya sağlanacak silahlarla ilgili Rutte, her müttefikin ne tür silahlar sağlayacağına dair kararı kendisinin alması gerektiğini yineleyerek, Ukrayna'nın Rusya'daki hedefleri uzun menzilli silahlarla vurma hakkına sahip olduğunu kaydetti.

Ukrayna'nın ABD'den Tomahawk tipi seyir füzesi talebiyle ilgili Rutte, "Başkan (Trump) konunun incelenmeye devam ettiğini ve bunun ABD'nin kararına bağlı olduğunu söyledi." ifadesini kullandı.

