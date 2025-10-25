Galatasaray, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi ağırlayacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

RAMS Park'taki müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 25 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde 10. haftaya lider girdi.

Göztepe ise geride kalan haftalarda 4'er galibiyet ile beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak, 16 puanla 5. sırada yer aldı.

Galatasaray'da 3 eksik var

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinde, Göztepe maçı öncesi 3 eksik bulunuyor.

Galatasaray'da Fildişi Sahilli Wilfried Singo ile İlkay Gündoğan, sakatlıkları sebebiyle yarın forma giyemeyecek.

Babası kalp krizi geçirdiği için ülkesine giden Lucas Torreira da Göztepe karşısında oynamayacak.

Davinson Sanchez, sarı kart sınırında

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, Göztepe maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 3 sarı kart gören Sanchez, yarınki maçta kart görmesi halinde 11. haftadaki Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Sahasında 30 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, sahasında oynadığı son 30 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı.

RAMS Park'taki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 30 resmi maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 21'i Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 30 resmi müsabakada 22 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı.

Ligde 17 maçtır kaybetmiyor

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı 17 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 17 maçta 16 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 44 kez sarsarken sadece 6 gol yedi.

Süper Lig'in en golcü takımı

Galatasaray, geride kalan haftalarda Süper Lig'in en golcü takımı olarak öne çıktı.

Sarı-kırmızılılar, geride kalan 9 haftada 22 kez rakip fileleri havalandırdı. Galatasaray'ı bu alanda 15'er golle Trabzonspor, Gaziantep FK, Beşiktaş ve TÜMOSAN Konyaspor takip etti.

Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi 5, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane üçer, Victor Osimhen ile Yunus Akgün ikişer, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve İlkay Gündoğan ise birer kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'ın 1 golünü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.

Ligin en az gol yiyen iki takımı karşılaşacak

Galatasaray ile Göztepe, şu ana kadar ligin en az gol yiyen iki takımı konumunda bulunuyor.

Geride kalan 9 karşılaşmada kalesinde sadece 3 gol gören İzmir temsilcisi, Süper Lig'de en az gol yiyen ekip oldu.

Ligdeki 9 maçta 4 gol yiyen Galatasaray ise bu alanda Göztepe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Osimhen, teknik direktör Okan Buruk'u yakalamaya çalışacak

Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, yarın 1 kez daha fileleri havalandırırsa teknik direktörü Okan Buruk'un Galatasaray'da attığı gol sayısına ulaşacak.

Galatasaray'da çıktığı 49 karşılaşmada 42 gol atan Osimhen, yarın Göztepe ağlarını sarsması durumunda sarı-kırmızılı formayla 306 maçta 43 kez rakip fileleri havalandıran Okan Buruk'u yakalayacak.

Yarın fileleri havalandırması halinde Göztepe'ye 100. golünü atacak

Galatasaray, Göztepe'nin filelerini 1 kez daha havalandırması durumunda rakibine Süper Lig'deki 100. golünü atacak.

Süper Lig tarihinde 62 maçta Göztepe'nin filelerini 99 kez havalandıran Galatasaray, yarın da ağları sarsması halinde İzmir ekibine karşı 100. golünü kaydedecek.

Galatasaray, kritik dönemeçte

Milli aradan sonra RAMS Başakşehir ve Bodo/Glimt karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan Galatasaray, yarın da Süper Lig'in formda takımlarından Göztepe'yi ağırlayacak.

İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, İzmir ekibiyle oynayacağı maçtan sonra ligin 11. haftasında 1 Kasım'da Trabzonspor'u konuk edecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda ekibi Ajax'a da 5 Kasım'da konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, 9 Kasım'da Kocaelispor ile deplasmanda oynayacağı lig maçının ardından milli arayla yoğun fikstürü geride bırakacak.