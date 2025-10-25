BIST 10.942
HABER /  POLİTİKA

Şamil Tayyar'dan CHP kurultay davası kararı yorumu: Cumhurbaşkanımız memnun kalacak

CHP kurultay iptali davasının reddedilmesiyle birlikte CHP lideri Özgür Özel'in eli rahatladı. Gelişmeyi değerlendiren Şamil Tayyar, son dönemde kamuoyu yoklamalarının Özel'i öne çıkardığını belirterek, "Zannediyorum Özgür Özel, CHP'nin en güçlü adayı gibi gözüküyor. Bundan da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çok memnun kalacağını düşünüyorum." dedi.

CHP Kurultay Davası'nın reddedilmesi sonrası partide ortaya çıkacak durum ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in nasıl bir yol izleyeceği TGRT Haber'in programı Medya Kritik'te konuşuldu.

"Özgür Özel şu anda İmamoğlu ile yeni bir sınava girebilir." yorumunda bulunan Tayyar "Yani 'İmamoğlu karşısında bir vesayetten kurtulayım, CHP'nin asli sahibi ve lideri benim.' gibi hareketle yola devam ederse ikili arasında bir tartışmayı tetikleyebilir." dedi.

"GELİŞMELERDEN CUMHURBAŞKANI'MIZ DA MEMNUN KALACAK"
Tayyar, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: "Bugün gelinen noktada Özel'in iktidarı ele geçirdiği CHP, ilk iş başına geldiği CHP'ye göre çok daha dar alanda siyaset yapan bir parti. Hırpalanmış, kendi iç çatışmasıyla kan kaybına uğramış bir partinin genel başkanı.

Bu gelişmelerden ben Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da memnun kalabileceğini düşünüyorum. Bu mevcutlar içinde zannederim Özgür Özel ile yarışmak isteyecektir kanaatindeyim. Kılıçdaroğlu'ndan sonra Özel, Cumhurbaşkanı'mız için iyi bir aday olabilir. Zaten son dönemde kamuoyu yoklamaları da Özel'i öne çıkarmaya başladı. Zannediyorum Özgür Özel, CHP'nin en güçlü adayı gibi gözüküyor. Bundan da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çok memnun kalacağını düşünüyorum."

