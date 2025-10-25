İtalyanlar duyurdu! Mauro Icardi dünya devine imza atabilir

Listenin başında Icardi var

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan’ın transfer listesinin ilk sırasında Mauro Icardi yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli golcünün Allegri’nin özellikle kadrosunda görmek istediği isimlerden biri olduğu öne sürüldü.