İtalyanlar duyurdu! Mauro Icardi dünya devine imza atabilir
Galatasaray'da yaşadığı ağır sakatlık sonrası perfomansı büyük oranda düşen Mauro Icardi ile ilgili İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı.
Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İtalyan basınından sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.
İtalya Serie A’da bu sezon şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Milan, ocak transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak istiyor. Teknik direktör Massimiliano Allegri’nin raporu doğrultusunda savunma, kanat ve forvet bölgelerine nokta atışı transferler yapılması hedefleniyor.
Listenin başında Icardi var
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan’ın transfer listesinin ilk sırasında Mauro Icardi yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli golcünün Allegri’nin özellikle kadrosunda görmek istediği isimlerden biri olduğu öne sürüldü.
Tecrübeli teknik adamın Osimhen’in yedeği konumuna düşmesiyle mutsuz olan Icardi’yi Milan formasıyla yeniden Serie A’ya kazandırmak istediği belirtiliyor.