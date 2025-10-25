Houston Rockets'ta Alperen Şengün'ün 17 sayısı galibiyete yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 17 sayı attığı maçta Detroit Pistons'a 115-111 kaybetti.Abone ol
NBA'de 12 maç yapıldı. Rockets, Toyota Center'da konuk ettiği Pistons'a dört sayı farkla yenildi. Ev sahibi ekipte Alperen Şengün, 17 sayı, 7 ribaunt ve 7 asistle oynarken Kevin Durant, 37 sayı kaydetti. Steven Adams, 11 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken Jabari Smith, 11 sayı ve 6 ribauntluk performans gösterdi.
Pistons'ta ise Cade Cunningham 21 sayı, 9 asist, 7 ribaunt ve Ausar Thompson 19 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Duncan Robinson da 17 sayı attı.
Detroit Pistons, bu sonuçla ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. Houston Rockets ise ikinci maçından da mağlup ayrıldı.
Doncic 49 sayı attı, Lakers kazandı
Los Angeles Lakers, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 128-110 yendi.
Crypto.com Arena'da oynanan karşılaşmada Sloven yıldız Luka Doncic, 49 sayı, 11 ribaunt ve 8 asistle oynayarak takımını galibiyete taşıyan isim oldu.
Lakers'ta Austin Reaves, 25 sayı ve 11 asistle "double-double" yaparken Rui Hachimura ise 23 sayı kaydetti.
Timberwolves'ta Anthony Edwards 31, Julius Randle 26 ve Donte DiVincenzo ise 13 sayı attı.
Sonuçlar
Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 116-122
Orlando Magic-Atlanta Hawks: 107-111
New York Knicks-Boston Celtics: 105-95
Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers:124-131
Houston Rockets- Detroit Pistons: 111-115
Memphis Grizzlies-Miami Heat: 114-146
New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 116-120
Dallas Mavericks-Washington Wizards: 107-117
Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves: 128-110
Portland Trail Blazers- Golden State Warriors: 139-119
Sacramento Kings-Utah Jazz: 105-104
Los Angeles Clippers-Phoenix Suns: 129-102