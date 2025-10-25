İstifa eden 3 vekil için AK Parti iddiası! Birinin geçişi kesinleşti

Gelecek Partisi'nden istifa eden üç milletvekilinin AK Parti'ye geçeceği iddiaları sık sık gündeme gelirken aralarından bir vekil için geçişin kesinliştiği kulislerde konuşuluyor.

Gelecek Partisi'nden istifa eden milletvekilleri İsa Mesih Şahin, Selim Temürcü ve Doğan Demir'in ismi sık sık AK Parti'ye katılacakları iddiasıyla gündeme geliyor.

AK Parti kulislerine göre Şahin ve Temürcü geçiş için yeşil ışık yaktı fakat Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan henüz kabul etmedi.

Nefes gazetesinden Tarık Işık ve Mahmut Aydın'ın haberine göre; iki isim için de AK Parti'liler, "Bekleme odasındalar" ifadesini kullandı.

Doğan Demir'in ise AK Parti'ye geçişinin kesin gözü ile bakıldığı öğrenildi. Demir'in önümüzdeki haftalarda AK Parti Grup Toplantısı'nda rozetini alacağı konuşuluyor.