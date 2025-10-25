Bağışıklığı güçlendirmenin formülü: ''Renkli ve dengeli beslenme'' Bağışıklığın formülü mutfak ve yaşam tarzında saklı

Soğuk havalarla birlikte bağışıklık sistemi zayıflıyor ve vücut hastalıklara karşı daha savunmasız hâle geliyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Beslenme ve Diyet Uzmanı Nazlı Aydın, özellikle sonbahar ve kış aylarında beslenmenin önemine dikkat çekti. “Portakal ve mandalina gibi klasik vitamin kaynaklarının yanı sıra kırmızı biber, brokoli, kivi, zencefil ve zerdeçal gibi besinler bağışıklığı güçlendirmek için kullanılabilir” dedi.

Abone ol

Soğuk havalarla birlikte vücut ısısı düşüyor, bağışıklık hücrelerinin etkinliği azalıyor ve hastalıklara karşı savunma mekanizması zayıflıyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Beslenme ve Diyet Uzmanı Nazlı Aydın, bu dönemde bağışıklığı güçlendirmenin yolunun sadece portakal veya mandalina gibi meyvelerle sınırlı olmadığını belirtti. Diyetisyen Aydın ayrıca protein kaynaklarının çeşitlendirilmesi, fermente gıdalar ve günde 6-8 bardak su tüketiminin yanı sıra düzenli uyku ve hareketin de bu dönemde bağışıklığın korunmasında büyük önem taşıdığını vurguladı.

ZEYTİNYAĞI, BROKOLİ, ZENCEFİL

Proteinin hem bitkisel hem hayvansal kaynaklardan çeşitlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Aydın, “İnsanlar genellikle C vitamini kaynaklarına, portakal, mandalina veya limon gibi meyvelere yöneliyor. Ancak kırmızı biber, kivi gibi besinler de bağışıklık için oldukça faydalı. Öğlen yemeklerinde zeytinyağlı brokoli, akşamları sebze çeşitleri ve zencefil, zerdeçal gibi anti-inflamatuvar gıdalar tüketmek bağışıklık sistemini destekler” dedi.

FERMENTE GIDALAR VE SU TÜKETİMİ KRİTİK

Ev yapımı turşu ve yoğurt gibi fermente gıdalar bağışıklığı güçlendiren önemli besinler arasında yer aldığını dile getiren Diyetisyen Aydın, “Aynı zamanda havalar soğuduğunda su tüketimi azalıyor. Günde 6-8 bardak su içmek, mukozaların nemli kalması ve bağışıklık sisteminin güçlü olması için oldukça önemli. Beslenmenin yanı sıra uyku düzeni ve hareket de bağışıklık sistemini etkiliyor. Sadece bir gün uykusuz kalmak bile bağışıklığımıza zarar veriyor. Önce tabağımıza, sonra yaşam tarzımıza odaklanmalıyız. Vitamin ve mineral takviyelerine hemen yönelmek yerine, dengeli beslenme ve düzenli yaşam tarzına güvenmek en etkili yöntemdir” ifadelerini kullanıyor.