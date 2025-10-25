BIST 10.942
DOLAR 41,94
EURO 48,80
ALTIN 5.545,35
HABER /  GÜNCEL

Gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Türk spor basınının önde gelen isimlerinden gazeteci ve yazar Faik Çetiner, yaşamını yitirdi.

Abone ol

İstanbul'da 1956 yılında doğan Çetiner, sabah saatlerinde rahatsızlanarak 69 yaşında hayatını kaybetti. Çetiner 2023 yılında kalp krizi geçirmiş ve bypass ameliyatı olmuştu. Çetiner, son olarak Fanatik'te gazetecilik hayatını sürdürüyordu.

Faik Çetiner İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Basın hayatına 1975 yılında Tercüman gazetesinde adım attı. 15 yıl burada çalıştıktan sonra 1990 yılında Meydan gazetesine geçti.

Gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti - Resim: 0

Faik Çetiner, "Bizim Stadyum" programıyla Türk spor basınında iz bıraktı. Yayın hayatı 19 sene süren program, HBB, ATV, TRT 1, Flash TV, Cine5, Kanaltürk, TV8, Habertürk ve Ekotürk ekranlarında yayınlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Houston Rockets'ta Alperen Şengün'ün 17 sayısı galibiyete yetmedi
Houston Rockets'ta Alperen Şengün'ün 17 sayısı galibiyete yetmedi
İzmir Foça'da selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İzmir Foça'da selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Maduro'dan ABD'ye tepki: Yeni bir savaş uyduruyorlar
Maduro'dan ABD'ye tepki: Yeni bir savaş uyduruyorlar
İstifa eden 3 vekil için AK Parti iddiası! Birinin geçişi kesinleşti
İstifa eden 3 vekil için AK Parti iddiası! Birinin geçişi kesinleşti
Bağışıklığı güçlendirmenin formülü: ''Renkli ve dengeli beslenme'' Bağışıklığın formülü mutfak ve yaşam tarzında saklı
Bağışıklığı güçlendirmenin formülü: ''Renkli ve dengeli beslenme'' Bağışıklığın formülü mutfak ve yaşam tarzında saklı
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi ağırlayacak
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi ağırlayacak
Çorum'da polis otosu ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
Çorum'da polis otosu ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Rusya'yı kızdıracak Ukrayna kararı!
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Rusya'yı kızdıracak Ukrayna kararı!
Şamil Tayyar'dan CHP kurultay davası kararı yorumu: Cumhurbaşkanımız memnun kalacak
Şamil Tayyar'dan CHP kurultay davası kararı yorumu: Cumhurbaşkanımız memnun kalacak
Casusluk soruşturması! Cem Küçük'ten olay sözler: İddialar doğruysa İBB'ye kayyum atanır
Casusluk soruşturması! Cem Küçük'ten olay sözler: İddialar doğruysa İBB'ye kayyum atanır