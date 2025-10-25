Gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Türk spor basınının önde gelen isimlerinden gazeteci ve yazar Faik Çetiner, yaşamını yitirdi.Abone ol
İstanbul'da 1956 yılında doğan Çetiner, sabah saatlerinde rahatsızlanarak 69 yaşında hayatını kaybetti. Çetiner 2023 yılında kalp krizi geçirmiş ve bypass ameliyatı olmuştu. Çetiner, son olarak Fanatik'te gazetecilik hayatını sürdürüyordu.
Faik Çetiner İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Basın hayatına 1975 yılında Tercüman gazetesinde adım attı. 15 yıl burada çalıştıktan sonra 1990 yılında Meydan gazetesine geçti.
Faik Çetiner, "Bizim Stadyum" programıyla Türk spor basınında iz bıraktı. Yayın hayatı 19 sene süren program, HBB, ATV, TRT 1, Flash TV, Cine5, Kanaltürk, TV8, Habertürk ve Ekotürk ekranlarında yayınlandı.