Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı Ali Koç kulüpten alacağını bıraktı

Fenerbahçe Kulübü, gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul öncesinde finansal tabloları paylaşırken, kulübün borcunun 28 milyar 710 milyon lira olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 18 milyar 939 milyon 53 bin lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 9 milyar 770 milyon 957 bin lira olduğu belirtildi.

Açıklanan raporda, 21 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Fenerbahçe'nin borcunun 28 milyar 710 milyon lira olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe’nin elinde bulunan taşınmazların değerleri, toplamda 9.9 milyar TL olduğu açıklandı.

KULÜBÜN ALİ KOÇ'A BORCU: 3.5 MİLYAR TL

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, "Diğer borçlar kalemindeki 4.1 milyar TL'nin yaklaşık 3.5 milyar TL'si, Fenerbahçe'nin Ali Koç'a olan borcudur. Kendisi vergisel, mevzuatsal dayanağını oluşturarak varisleri de bağlayacak şekilde kulüpten alacağı olmadığına dair beyanat vereceğini bana iletti." ifadelerini kullandı.