Maltepe'de istinat duvarı araçların üzerine çöktü! O anlar kamerada

İstanbul'un Maltepe ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kuvvetli yağışın ardından bir binanın istinat duvarı açık otoparktaki araçların üzerine yıkıldı.

Feyzullah Mahallesi Şehit Hikmet Ak Caddesi üzerindeki bir binanın istinat duvarı, gece saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle açık otoparka doğru çöktü. Otoparkta bulunan bir araç enkaz altında kalırken, 2 aracın üzerine de moloz parçaları düştü, bir araç ise hasar aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerce, çökme yaşanan alan kapatılarak önlem alındı.

Zarar gören 3 araç vatandaşlar tarafından otoparktan alınırken, ekipler enkaz altında kalan aracı kurtarmak için çalışma başlattı. Otomobil, molozların kaldırılmasının ardından buradan çekilecek.

Otomobilin sahibi Mehmet Demircioğlu, "Gece yağmur sesiyle uyandım. Arabanın bu şekilde enkaz altında kaldığını gördüm." dedi. Duvarın çökme anını gördüğünü belirten Demircioğlu, duvarın üstündeki yolda daha önce yapılan bir kazı olduğunu, oradaki boşluktan akan suyun duvarın tamamını yıktığını iddia etti.

Öte yandan duvarın çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, şiddetli bir şekilde yağan yağmurda istinat duvarının otoparktaki araçların üzerine doğru yıkılması yer aldı.

Beşiktaş'ta inşaat halindeki binanın istinat duvarı yıkıldı

Fulya Mahallesi Ayazma Deresi Caddesi'nde gece saatlerinde etkili olan sağanak sonrası, yol kenarındaki merdivende toprak kayması sonucu çökme meydana geldi.

Çökmenin ardından merdivenden kopan moloz parçaları, inşası süren binanın istinat duvarının yıkılmasına sebep oldu.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, inşaatta hasar meydana geldi. İşçiler, çöken merdivenin girişini metal sac ile kapattı.

