BIST 10.942
DOLAR 41,94
EURO 48,80
ALTIN 5.545,35
HABER /  EKONOMİ

Akaryakıta gece yarısı tarihi zam geldi!

Akaryakıta gece yarısı tarihi zam geldi!

ABD'nin Rusya üzerindeki yeni yaptırımlarından sonra petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarına rekor zam olarak yansıdı. Petrolün varil fiyatı 61 dolardan 65 dolara yükseldi ve döviz kurlarındaki dalgalanma ile ÖTV artışları, pompa fiyatlarını doğrudan etkiledi. 25 Ekim 2025 saat 00.01 itibarıyla motorinin litre fiyatına 3,04 TL zam yapıldı. İşte il il yeni fiyatlar...

Abone ol

ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları sonrası petrol fiyatlarında yaşanan artış, akaryakıt fiyatlarına rekor zam olarak yansıdı. Petrolün varil fiyatı 61 dolardan 65 dolara yükselirken, döviz kurlarındaki dalgalanma ve ÖTV artışları da pompa fiyatlarını doğrudan etkiledi.

GECE YARISI İTİBARIYLA DEV ZAM

25 Ekim 2025 saat 00.01 itibarıyla motorinin litre fiyatına 3,04 TL zam yapıldı. Bu zam, tek seferde yapılan en büyük zam olarak kaydedildi. Benzin ve otogazda ise şimdilik herhangi bir fiyat değişikliği bulunmuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (25 EKİM 2025)

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 52,18 TL
Motorin: 55,31 TL
LPG: 27,08 TL


İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 52,34 TL
Motorin: 55,44 TL
LPG: 27,71 TL


Ankara

Benzin: 53,17 TL
Motorin: 56,46 TL
LPG: 27,60 TL


İzmir

Benzin: 53,52 TL
Motorin: 56,77 TL
LPG: 27,53 TL

ÖNCEKİ HABERLER
Denizli'de satırlı dehşet! Başından yaralanan kişi öldü
Denizli'de satırlı dehşet! Başından yaralanan kişi öldü
Trump, eski Adalet Bakanı Garland ve eski FBI Direktörü Wray'in yargılanmasını istedi
Trump, eski Adalet Bakanı Garland ve eski FBI Direktörü Wray'in yargılanmasını istedi
Ali Koç'un bir sonraki hamlesi belli oldu! O köklü kulübü satın mı alıyor?
Ali Koç'un bir sonraki hamlesi belli oldu! O köklü kulübü satın mı alıyor?
Sportif ve amatör havacılar dikkat! Bakan Uraloğlu duyurdu: Yeni kampüsler açılacak
Sportif ve amatör havacılar dikkat! Bakan Uraloğlu duyurdu: Yeni kampüsler açılacak
Bidondakinin benzin olduğunu ateşle anlamaya çalışınca...
Bidondakinin benzin olduğunu ateşle anlamaya çalışınca...
Türkiye Finans’ta genel müdürlük görevine Müge Öner vekaleten getirildi
Türkiye Finans’ta genel müdürlük görevine Müge Öner vekaleten getirildi
Fenerbahçe kulübünün toplam borcu açıklandı
Fenerbahçe kulübünün toplam borcu açıklandı
Gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti
Gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti
Houston Rockets'ta Alperen Şengün'ün 17 sayısı galibiyete yetmedi
Houston Rockets'ta Alperen Şengün'ün 17 sayısı galibiyete yetmedi
İzmir Foça'da selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İzmir Foça'da selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Maduro'dan ABD'ye tepki: Yeni bir savaş uyduruyorlar
Maduro'dan ABD'ye tepki: Yeni bir savaş uyduruyorlar
İstifa eden 3 vekil için AK Parti iddiası! Birinin geçişi kesinleşti
İstifa eden 3 vekil için AK Parti iddiası! Birinin geçişi kesinleşti