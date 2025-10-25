BIST 10.942
DOLAR 41,94
EURO 48,80
ALTIN 5.545,35
HABER /  SPOR

Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başına iş açtı

Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başına iş açtı

Eski milli futbolcu Serkan Balcı'nın, Fenerbahçe–Stuttgart maçındaki saha içi gerilim sonrası futbolcu Deniz Undav'a yönelik ağır ifadeleri üzerine Hakkari Barosu harekete geçti. Baro, Balcı ve bazı sosyal medya kullanıcıları hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "nefret ve ayrımcılık" suçlarından Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Abone ol

Eski milli futbolcu Serkan Balcı, Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı Stuttgart maçında sarı-lacivertli İsmail Yüksek ile tartışma yaşayan Deniz Undav hakkında ağır ifadeler kullandı.

Hakkari Barosu, Kürt futbolcu Deniz Undav'a yönelik hakaret ve nefret içerikli açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Serkan Balcı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başına iş açtı - Resim: 0

HAKKARİ BAROSU'NDAN RESMİ AÇIKLAMA

Hakkari Barosu, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayarak hem Serkan Balcı hem de bazı sosyal medya kullanıcıları hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na başvuru yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Hakkari Barosu olarak; Kürt futbolcu Deniz Undav'a yönelik hakaret içerikli açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Serkan Balcı ile yine hakaret ve nefret dili içeren söylemlerde bulunan diğer yorumcular ve Twitter kullanıcıları hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ile 'nefret ve ayrımcılık' suçlarından suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadeleri yer aldı.

BALCI NE DEMİŞTİ ?

Olayın arka planı ise UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Stuttgart'ı 1-0 yendiği maçta yaşanan saha içi gerginlik. Maç sonrasında Serkan Balcı, Deniz Undav'a hakaret ve nefret içerikli ifadeler kullanmıştı. Balcı, "Sen futbolcusun lan Deniz. Kendine gel lan şerefsiz. Şerefsizsin oğlum sen, şerefin varsa gelmeseydin lan buraya. Ağzını burnunu kırmadıklarına dua et sen. Şerefsiz oğlu şerefsiz…" demişti.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdelmir İstanbul anketi sonuçlarını canlı yayında açıkladı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdelmir İstanbul anketi sonuçlarını canlı yayında açıkladı
Beşiktaş'ta inşaat halindeki binanın istinat duvarı yıkıldı
Beşiktaş'ta inşaat halindeki binanın istinat duvarı yıkıldı
Bakan Şimşek'ten ihracatçıların finansman desteğine ilişkin paylaşım
Bakan Şimşek'ten ihracatçıların finansman desteğine ilişkin paylaşım
Aracı olanlar dikkat! 15 Kasım'dan sonra bunu yapmayan yandı
Aracı olanlar dikkat! 15 Kasım'dan sonra bunu yapmayan yandı
Türkiye'nin 40 yıllık dev kargo şirketi iflas etti
Türkiye'nin 40 yıllık dev kargo şirketi iflas etti
Maltepe'de istinat duvarı araçların üzerine çöktü! O anlar kamerada
Maltepe'de istinat duvarı araçların üzerine çöktü! O anlar kamerada
Akaryakıta gece yarısı tarihi zam geldi!
Akaryakıta gece yarısı tarihi zam geldi!
Denizli'de satırlı dehşet! Başından yaralanan kişi öldü
Denizli'de satırlı dehşet! Başından yaralanan kişi öldü
Trump, eski Adalet Bakanı Garland ve eski FBI Direktörü Wray'in yargılanmasını istedi
Trump, eski Adalet Bakanı Garland ve eski FBI Direktörü Wray'in yargılanmasını istedi
Ali Koç'un bir sonraki hamlesi belli oldu! O köklü kulübü satın mı alıyor?
Ali Koç'un bir sonraki hamlesi belli oldu! O köklü kulübü satın mı alıyor?
Sportif ve amatör havacılar dikkat! Bakan Uraloğlu duyurdu: Yeni kampüsler açılacak
Sportif ve amatör havacılar dikkat! Bakan Uraloğlu duyurdu: Yeni kampüsler açılacak
Bidondakinin benzin olduğunu ateşle anlamaya çalışınca...
Bidondakinin benzin olduğunu ateşle anlamaya çalışınca...