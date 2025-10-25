Sadettin Saran şampiyonluk yolunda kritik viraj dediği iki maça işaret etti

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında başkan Sadettin Saran, oya sunulan maddeleri kabul eden üyelere teşekkür etti. Saran, "Hepimizin aklı, şampiyonluk yolunda kritik viraj olarak gördüğümüz Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarında" dedi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan kongrede üyeler, kendilerinin oylarına sunulan maddeleri kabul etti.

Oylamaların tamamlanmasının ardından kulüp başkanı Sadettin Saran, üyelere hitap etti.

Kulüp için çok önemli kararlara imza atıldığını vurgulayan Saran, üyelere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Mazbatayı bir ay önce aldıklarının altını çizen Sadettin Saran, "Gelir gider dengemizden tesis altyapımıza dek her konuyu detaylı biçimde ele aldık. Hem mali hem idari yapıda sürdürülebilirliği sağlamak, kaynaklarımızı verimli kullanmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Futbol A takımına değinen Saran, "Fenerbahçe'nin yeniden zirveye çıkması, kadro kalitesiyle değil doğru planlamayla mümkün olacaktır. Teknik ekibimizle sürekli temas halindeyiz. Sezonun geri kalanına ilişkin planlamayı yapmak için düzenli toplantılar düzenliyoruz. Güçlü kadromuz var ama sahaya yansıması için bazı eksik alanların hızla düzeltilmesi gerekiyor. Şampiyonluk sadece transferlerle değil doğru analiz ve planlamayla kazanılır. Hedefimiz kısa vadede mevcut kadronun performansını en üste çıkarmak, devre arasında da doğru hamleleri yapmaktır." açıklamasında bulundu.

"Bu mücadeleyi sizlerle kazanacağımı çok iyi biliyorum"

Teknik direktör Domenico Tedesco ve futbolculara sahip çıkılması gerektiğini dile getiren Sadettin Saran, takımın eksiklerini gördüklerini ifade etti.

Taraftarlara seslenen Saran, şöyle konuştu:

"Taraftarımızdan ricam şu, en iyi hoca bizim hocamız, en iyi oyuncu bizim oyuncumuz anlayışını benimseyelim. Biz şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Şampiyon olacak takım da bugün sahada gördüğümüz oyuncuların ta kendisidir. Bizim amacımız, onların potansiyelini ortaya çıkarmaktır. Bunu başardığımızda da zirveye çıkacağız. Bu forma inananların üzerinde çok daha yukarıya çıkacak. Bizim sorumluluğumuz sadece sahadaki 90 dakikayı değil Fenerbahçe'nin tüm yapısını güçlendirmektir. Bunun için bugün sayenizde geleceğe yönelik çok önemli adımlar attık. Başta hasretini çektiğimiz futbol olmak üzere yarıştığımız her alanda zirveye çıkma hedefinde olan bir yönetim anlayışıyla görevde olacağız."

Fenerbahçe'nin futbolda kritik maçlara çıkacağını belirten Saran, "Hepimizin aklı, şampiyonluk yolunda kritik viraj olarak gördüğümüz Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarında. İnşallah bu dönemeçten galibiyetlerle çıkarak futbol takımımıza yeni bir sayfa açacağız. Şeffaflıktan taviz vermeden Fenerbahçe'nin menfaati için hareket edeceğimize hepinizin huzurunda söz veriyoruz. Ben sorumluluk almaya, mücadele etmeye hazırım. Ama bu mücadeleyi sizlerle kazanacağımı çok iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.