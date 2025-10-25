Beşiktaş'ta inşaat halindeki binanın istinat duvarı yıkıldı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, etkili yağışın ardından inşaatı süren binanın istinat duvarı yıkıldı.Abone ol
Fulya Mahallesi Ayazma Deresi Caddesi'nde gece saatlerinde etkili olan sağanak sonrası, yol kenarındaki merdivende toprak kayması sonucu çökme meydana geldi.
Çökmenin ardından merdivenden kopan moloz parçaları, inşası süren binanın istinat duvarının yıkılmasına sebep oldu.
Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, inşaatta hasar meydana geldi.
İşçiler, çöken merdivenin girişini metal sac ile kapattı.