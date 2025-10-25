BIST 10.942
DOLAR 41,94
EURO 48,80
ALTIN 5.545,35
HABER /  GÜNCEL

Beşiktaş'ta inşaat halindeki binanın istinat duvarı yıkıldı

Beşiktaş'ta inşaat halindeki binanın istinat duvarı yıkıldı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, etkili yağışın ardından inşaatı süren binanın istinat duvarı yıkıldı.

Abone ol

Fulya Mahallesi Ayazma Deresi Caddesi'nde gece saatlerinde etkili olan sağanak sonrası, yol kenarındaki merdivende toprak kayması sonucu çökme meydana geldi.

Çökmenin ardından merdivenden kopan moloz parçaları, inşası süren binanın istinat duvarının yıkılmasına sebep oldu.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, inşaatta hasar meydana geldi.

İşçiler, çöken merdivenin girişini metal sac ile kapattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Şimşek'ten ihracatçıların finansman desteğine ilişkin paylaşım
Bakan Şimşek'ten ihracatçıların finansman desteğine ilişkin paylaşım
Aracı olanlar dikkat! 15 Kasım'dan sonra bunu yapmayan yandı
Aracı olanlar dikkat! 15 Kasım'dan sonra bunu yapmayan yandı
Türkiye'nin 40 yıllık dev kargo şirketi iflas etti
Türkiye'nin 40 yıllık dev kargo şirketi iflas etti
Maltepe'de istinat duvarı araçların üzerine çöktü! O anlar kamerada
Maltepe'de istinat duvarı araçların üzerine çöktü! O anlar kamerada
Akaryakıta gece yarısı tarihi zam geldi!
Akaryakıta gece yarısı tarihi zam geldi!
Denizli'de satırlı dehşet! Başından yaralanan kişi öldü
Denizli'de satırlı dehşet! Başından yaralanan kişi öldü
Trump, eski Adalet Bakanı Garland ve eski FBI Direktörü Wray'in yargılanmasını istedi
Trump, eski Adalet Bakanı Garland ve eski FBI Direktörü Wray'in yargılanmasını istedi
Ali Koç'un bir sonraki hamlesi belli oldu! O köklü kulübü satın mı alıyor?
Ali Koç'un bir sonraki hamlesi belli oldu! O köklü kulübü satın mı alıyor?
Sportif ve amatör havacılar dikkat! Bakan Uraloğlu duyurdu: Yeni kampüsler açılacak
Sportif ve amatör havacılar dikkat! Bakan Uraloğlu duyurdu: Yeni kampüsler açılacak
Bidondakinin benzin olduğunu ateşle anlamaya çalışınca...
Bidondakinin benzin olduğunu ateşle anlamaya çalışınca...
Türkiye Finans’ta genel müdürlük görevine Müge Öner vekaleten getirildi
Türkiye Finans’ta genel müdürlük görevine Müge Öner vekaleten getirildi
Fenerbahçe kulübünün toplam borcu açıklandı
Fenerbahçe kulübünün toplam borcu açıklandı