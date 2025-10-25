AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdelmir İstanbul anketi sonuçlarını canlı yayında açıkladı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CNN Türk canlı yayınında İstanbul'da yapılan son seçim anketine ilişkin bilgileri paylaştı. Özdemir, "AK Parti, 2 puan farkla CHP’nin önüne geçmiştir. Ancak biz bunu yeterli görmüyoruz." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CNN Türk'ten Hakan Çelik'in sorularını cevapladı.

AK Parti'nin son yapılan anket çalışmasında İstanbul'da da birinci parti konumunda olduğunu belirten Özdemir, "AK Parti, 2 puan farkla CHP’nin önüne geçmiştir. Ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. Özellikle iddianame süreçleri tamamlandıktan sonra, İstanbul halkı gerçekten İstanbul’da neler yapılmış, İstanbul’un kaynakları nasıl heba edilmiş, bunları görecektir" ifadelerini kullandı.

Özdemir sözlerine şöyle devam etti: "Bu süreci ben biraz FETÖ sürecine benzetiyorum. 2013 yılında dershaneler meselesi ilk ortaya çıktığında, birçok kişi “Bu dershanelerle niye uğraşılıyor?” gibi sorular sormuştu. Ancak 2013, 2014, 2015 yıllarında yürütülen mücadele, 2016 yılında tam anlamıyla anlaşılmış ve sonuçlandırılmıştır."

Trafik problemi ilk sırada

Abdullah Özdemir, İstanbul’daki trafik ve ulaşım sorunlarını değerlendirdi. Özdemir, trafik ve ulaşım problemlerinin İstanbul'da birinci sırada olduğunu, kentsel dönüşüm ve depremin ise %16 ile ikinci sırada yer aldığını belirtti.

Atılımlar kesintiye uğradı

AK Parti döneminde 2000’li yıllarda yapılan atılımların 2–3,5 yıl içinde kesintiye uğradığını ifade eden Özdemir, şehirdeki projelendirme, kamulaştırma ve uygulama süreçlerinin en az 3–4 yıl sürdüğünü ve bu nedenle kesintilerin ciddi etkisi olduğunu belirtti.

Özdemir, 2004–2010 yılları arasında yapılan ulaşım ana planı ve 2010–2019 yılları arasında tamamlanan metro çalışmalarının trafik sıkışıklığını 6. sıraya kadar düşürdüğünü hatırlattı. Ancak İstanbul’un yeniden zirveye çıktığını vurguladı.

Metro projelerinde yaşanan gecikmeler

Metro projelerinin gecikmesine de değinen Özdemir, özellikle Kirazlı-Halkalı metrosunun %7 seviyesinde kaldığını ve çalışmaların durduğunu ifade etti. "Büyükşehir Belediyesi irade ortaya koyup projeyi hayata geçiremedi. Bu metro hattı tamamlansaydı İstanbul'un batısı nefes alacaktı" dedi.

Özdemir ayrıca, AK Parti döneminde metroların finansmanının sağlandığını, toplamda 220 milyon Euro üzerinde kaynağın Büyükşehir’in elinde olduğunu belirterek, projelerin geciktirilmesi ve iptal edilmesinin İstanbul halkını mağdur ettiğini sözlerine ekledi.