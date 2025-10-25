BIST 10.942
Kadıköy'de İETT otobüsü kaza yaptı 2 yolcu yaralandı sürücü alkollü çıktı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, bir İETT otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu 2 yolcu yaralandı. Polis ekiplerince yapılan test sonucunda alkollü olduğu belirlenen otobüs şoförü emniyete götürüldü

D-100 kara yolu Uzunçayır mevkisinde seyreden, "Yenidoğan-Ayrılıkçeşmesi" arasında sefer yapan İETT otobüsü yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince kaza yerinde önlem alındı.

Kazada yaralanan 2 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince yapılan test sonucunda alkollü olduğu belirlenen otobüs şoförü Orhan S. emniyete götürüldü.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmelerinden (İETT) yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 07.10 sularında, '19A Yenidoğan-Ayrılıkçeşmesi Hattı'nda görev yapan bir aracımız yol kenarındaki bariyerlere çarparak maddi hasarlı kaza yapmıştır. Kazada iki yolcumuz hafif şekilde yaralanmıştır. Konuyla ilgili kurumumuzca derhal gerekli idari ve teknik soruşturma başlatılmış ve ilgili şoför işten el çektirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

