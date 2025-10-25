BIST 10.942
Hüseyin Yayman, Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, tarihçi, yazar ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı evinde ziyaret etti. Ortaylı yaklaşık 3 hafta önce sağlık sorunları nedeniyle hastanelik olmuştu.

Yayman, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Kıymetli tarihçimiz ve kültür dünyamızın mümtaz şahsiyeti Prof. Dr. İlber Ortaylı Beyefendi'yi evinde ziyaret ettim. Sağlık problemleri yaşayan kıymetli Hocama geçmiş olsun dileklerimi ilettim.

İlber Hocamız bizleri bir süre endişelendirdi ama çok şükür durumu iyi, biraz istirahat etmesi gerekiyor. Tarih ve kültür üzerine gerçekleştirdiğimiz sohbet her zamanki gibi ufuk açıcıydı.

Nazik misafirperverliği ve güzel sohbeti için kendisine şükranlarımı sunuyorum. Kültür ve sanat hayatımıza yaptığı katkılarla her daim yol gösterici olmasını diliyorum."

İlber Ortaylı yaklaşık 3 hafta önce sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakıma alındığı iddia edilen Ortaylı, açıklama yaparak söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

Ortaylı "Sevgili okurlarım, ufak bir rahatsızlık nedeniyle kontrol amaçlı hastaneye geldim. Kısa sürede taburcu edileceğim. Arayan, soran tüm dostlara teşekkür ediyorum. Endişelenmenizi gerektirecek bir durum yok. Hepinize sağlıklı günler dilerim." demişti.

