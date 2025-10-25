BIST 10.942
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Abdullah Şahin için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin'in babası ve AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin'in dedesi Abdullah Şahin için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem Başkanımız Mehmet Ali Şahin'in kıymetli babası, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin'in dedesi Abdullah Şahin'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

