İstanbul'da karı-koca dolandırıcılara 23 milyon 250 bin TL kaptırdı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir çift, 23 milyon 250 bin lira dolandırıldı. Dolandırıcıların çifti telefonla arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Abone ol

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 6-17 Ekim'de, M.A.Ö. ve Z.Ö'nün, kendilerini telefonla arayıp polis ve savcı olarak tanıtan kişilerce dolandırıldığına yönelik ihbarın ardından çalışma başlattı.

Polisler, mağdur eşlerin ikamet adreslerinin yakınına gelen, "eldenci" tabir edilen kişilere 7 milyon 250 bin lira ve ziynet eşyasını teslim ettiğini, şüphelilerin verdiği 7 farklı hesaba yaklaşık 16 milyon lira para gönderdiğini belirledi.

Ekiplerin çalışması sonucunda kimlik bilgilerini tespit edilen İ.T. (18), A.E.H. (17), O.D. (42) ve M.A.S. (31) gözaltına alındı.

Şüpheli İ.T'nin 5, O.D'nin ise 2 suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.T. tutuklandı, A.E.H, O.D, M.A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan "eldenci" olarak tabir edilen şüphelinin, mağdurdan aldığı para ve ziynet eşyalarını koyduğu poşetle yürümesi ve kendisini bekleyen otomobile binerek uzaklaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.