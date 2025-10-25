BIST 10.942
Sakarya'da feci kaza yolcu otobüs ile otomobil çarpıştı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde otobüsle çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu bağlantı yolu Balsu mevkisinde O.C. (53) idaresindeki 28 AEC 501 plakalı şehirlerarası yolcu otobüs ile Ali A. (51) yönetimindeki 34 Y 8237 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki M.D. ve N.İ. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ali A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otobüs sürücüsü O.C. polis ekiplerince gözaltına alındı.

