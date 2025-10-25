BIST 10.942
DOLAR 41,94
EURO 48,80
ALTIN 5.545,35
HABER /  SPOR

Milli tenisçi Zeliha Nil Çukurluoğlu, Monako'da birinci oldu

Milli tenisçi Zeliha Nil Çukurluoğlu, Monako'da birinci oldu

Milli tenisçi Zeliha Nil Çukurluoğlu, Monako'da düzenlenen Avrupa Gençler Masters Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Abone ol

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Monte Carlo kentindeki organizasyonda Zeliha Nil Çukurluoğlu, 14 yaş altı kategorisinde korta çıktı.

Finalde Danimarkalı rakibi Emilia Henningsen'i toprak zeminde 2-6, 6-2, 6-1'lik setlerle 2-1 yenen milli sporcu, Türkiye'nin bu seviyedeki ilk şampiyonluğunu elde etti.

Genç sporcu, ayrıca 2000 yılında erkekler 14 yaş altı kategorisinde şampiyon olan Rafael Nadal’ın ardından aynı turnuvada tarih yazan isimler arasına adını ekled

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok'tan kaptanlık açıklaması
Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok'tan kaptanlık açıklaması
Mücevherlerin çalındığı Louvre Müzesi'ndeki eserlerle ilgili yeni adım
Mücevherlerin çalındığı Louvre Müzesi'ndeki eserlerle ilgili yeni adım
MASAK'tan "Cumhuriyet savcılarına rapor aranmaksızın verilecek el koyma yetkisi"ne ilişkin açıklama
MASAK'tan "Cumhuriyet savcılarına rapor aranmaksızın verilecek el koyma yetkisi"ne ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'terörsüz Türkiye' mesajları! "Tuzaklara düşmeyeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'terörsüz Türkiye' mesajları! "Tuzaklara düşmeyeceğiz"
İngiliz provokatör Robinson "müslümanım" diyerek Mescid-i Aksa'ya girmek istedi
İngiliz provokatör Robinson "müslümanım" diyerek Mescid-i Aksa'ya girmek istedi
Hüseyin Yayman, Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı ziyaret etti
Hüseyin Yayman, Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı ziyaret etti
Sakarya'da feci kaza yolcu otobüs ile otomobil çarpıştı
Sakarya'da feci kaza yolcu otobüs ile otomobil çarpıştı
Park halindeki minibüste çıkan yangın ev ve iş yerine sıçradı
Park halindeki minibüste çıkan yangın ev ve iş yerine sıçradı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Abdullah Şahin için başsağlığı mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Abdullah Şahin için başsağlığı mesajı
İstanbul'da karı-koca dolandırıcılara 23 milyon 250 bin TL kaptırdı
İstanbul'da karı-koca dolandırıcılara 23 milyon 250 bin TL kaptırdı
Kadıköy'de İETT otobüsü kaza yaptı 2 yolcu yaralandı sürücü alkollü çıktı
Kadıköy'de İETT otobüsü kaza yaptı 2 yolcu yaralandı sürücü alkollü çıktı
Edirne'de yağ fabrikasında patlama!
Edirne'de yağ fabrikasında patlama!