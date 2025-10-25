BIST 10.942
Fethiye'de iki yamaç paraşütü çarpıştı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iniş sırasında çarpışan iki yamaç paraşütündeki 3 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İlçede süren "25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali" dolayısıyla paraşütlerin iniş alanı Belcekız sahilinde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Festivalin dördüncü gününde tandem (ikili) uçuş yapan yamaç paraşütü ile single (tekli) uçuş yapan yamaç paraşütü iniş pistinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 3 kişi yere savruldu. Kazanın ardından sağlık ekipleri ile görevliler yaralılara müdahale etti. Kazada yaralanan 3 kişi ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

