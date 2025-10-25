BIST 10.942
İsrail ordusu Batı Şeria'da 4 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Cenin şehrinde bir evi kuşattıktan sonra 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail güçleri Cenin'in kuzeyindeki el-Merah Mahallesi'ne baskın düzenleyerek Filistinli Nazmi Alavne’ye ait evi kuşatırken bölgeye askeri takviye yapıldı.

Kuşatma altındaki bölgeden özel araçla kaçan bir gencin Cenin'in güneyindeki Marka adlı köyde 3 Filistinliyle birlikte İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

Batı Şeria'nın şehir, kasaba ve mülteci kamplarında İsrail güçleri neredeyse her gün baskınlar düzenleyerek evlerde aramalar, gözaltılar ve sahada sorgulamalar yapıyor.

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusunun Batı Şeria'da son iki yılda düzenlediği baskın ve saldırılarda en az 1057 Filistinli hayatını kaybederken, 20 binden fazla kişinin gözaltına alındığı tahmin ediliyor.

