İsrail'in işlediği suçlara ilişkin delil raporları Gazze Mahkemesine sunuldu

Uluslararası hukukçular, insan hakları örgütleri ve medya platformları, katil İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim Gazze Mahkemesinin İstanbul'da düzenlenen nihai oturumu kapsamında, söz konusu suçlara yönelik delil raporlarını sundu.

Eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Raportörü Prof. Dr. Richard Falk başkanlığında, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda düzenlenen "Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum"un üçüncü gününde, "Suç Ortaklıkları, Uluslararası Sistem, Direniş ve Dayanışma" konuşuldu.

Oturumda, çatışma alanında yaşayanların tanıklıklarını dijital olarak arşivlemek amacıyla gazeteciler tarafından kurulan "Witness Eye" platformunun temsilcileri, bu kayıtların korunmasının önemini vurguladı.

Witness Eye Sözcüsü, "Witness Eye, soykırımın gölgesinde yaşayan insanların tanıklıklarını ve ifadelerini dijital olarak arşivlemek amacıyla medya profesyonelleri tarafından kurulan bir platform. Aynı zamanda dayanışma gösterip Filistin davasını paylaşan insanların sesini duyurmaya çalışıyor." diye konuştu.

Platformun son iki yılda en az 100 tanık, kanıt ve dijital video topladığını aktaran Sözcü, "Şu anda, özellikle Gazze'de yaşayan insanlardan gelen ve soykırımı gösteren bu kanıtları teslim etmek benim için bir ayrıcalık ve onurdur." dedi.

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) temsilcisi ise yaşananların tanıklık yoluyla kayıt altına alınmasının önemine vurgu yaparak, "Her şeyi televizyondan izledik. Ama siz sadece tarihe kayıt geçiyorsunuz. Bizler ise görgü tanıklarıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Hukukçular Birliği, Gazze’de sivillere, gazetecilere ve kurumlara karşı işlendiği belirtilen suçlara ilişkin 700 günü aşkın sürede derlenen 13 ayrıntılı raporu Gazze Mahkemesine sundu.

Birliğin Sözcüsü, "İşgal güçlerinin gazetecilere karşı işlediği en az 250 suç var ve tüm ayrıntıları elimizde. İşgal güçlerinin sivillere karşı işlediği suçlarla ilgili raporlar da var." ifadelerini kullandı.

Ayrıca işgal altındaki topraklarla ilgili bir rapor daha olduğunun altını çizen Sözcü, Gazze’de gıda ve yaşam kaynaklarının yok edilmesine yönelik sistematik saldırılara dair deliller olduğuna işaret etti.

Sözcü, "Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek hastaneyle ilgili bir raporumuz da var." ifadelerini kullandı.

Ülkelerin uluslararası hesap verme sorumluluğunu hatırlatan Sözcü, "Savaş suçları işliyorlar, işgal ediyorlar, tüm insanlığa karşı suçlar işliyorlar. Bu, tüm insanlığın sorumluluğudur." dedi.

"Gazze Mahkemesi" girişimi

Gazze Mahkemesi, işgalci İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların hukuki, siyasi ve etik yönlerini araştırmak üzere kuruldu.

Bağımsız bir inisiyatif olarak kurulan, insanlık ve vicdan mahkemesi olan "Gazze Mahkemesi", uzun hazırlık sürecinin ardından İngiltere'nin başkenti Londra'da ilk uluslararası toplantısını gerçekleştirdi.

Eski BM Filistin Özel Raportörü Falk'ın liderliğinde yürütülen projenin başkanlık heyetinde yine BM eski özel raportörlerinden Michael Lynk ve Hilal Elver gibi isimlerin yanı sıra Raji Sourani, Susan Akram, Ahmet Köroğlu, Diana Buttu, Cemil Aydın ve Penny Green bulunuyor.

Mahkemenin önemli bileşenlerinden biri olan "mahkeme üyeleri" arasında, dünyanın farklı bölgelerinden birçok tanınmış isim yer alıyor.

Bunlar arasında Ilan Pappe, Jeff Halper, Ussama Makdisi, Ayhan Çitil, Cornel West, Avi Shlaim, Naomi Klein, Aslı Bali, Mahmood Mamdani, Craig Mokhiber, Hatem Bazian, Mehmet Karlı, Sami Al Arian, Frank Barat, Hassan Jabareen, Willy Mutunga, Victor Kattan ve Victoria Brittain bulunuyor.

Halk vicdanına dayanan mahkemenin kuruluşu ve hazırlık toplantısı Kasım 2024'te Londra'da, ikinci ayağı Mayıs 2025'te Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlendi.

Mahkeme, katil İsrail'in Gazze soykırımını ve Filistin halkına yönelik işlediği hak ihlallerini çok boyutlu inceleyerek gündeme taşımayı ve uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi hedefliyor.