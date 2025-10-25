Luccas Claro, sedyeyle oyundan alındı! Herkes gözyaşlarına boğuldu

Trabzonspor maçında sakatlanan Luccas Claro, sedyeyle oyundan alındı. Birçok futbolcu, oyuncunun sakatlığını gördükten sonra gözyaşlarına boğuldu.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Karşılaşmanın 27'nci dakikasında Eyüpspor forması giyen Claro yerde kaldı. Sedyeyle oyundan çıkan Claro'nun durumunu gören birçok futbolcu gözyaşlarına boğuldu.

Trabzonspor taraftarı sedyeyle oyundan çıkan Claro'yu alkışladı.

Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre, Claro'nun bileği çıktı. Yıldız oyuncunun, son durumu yapılacak sağlık kontrollerinin ardından belli olacak.

TRABZONSPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Karşılaşma devam ederken Trabzonspor, Claro için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada "Takımımızın, İkas Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmanın 27. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşayan Luccas Claro’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Claro’ya acil şifalar diler, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.