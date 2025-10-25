BIST 10.942
DOLAR 41,94
EURO 48,80
ALTIN 5.545,35
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Luccas Claro, sedyeyle oyundan alındı! Herkes gözyaşlarına boğuldu

Luccas Claro, sedyeyle oyundan alındı! Herkes gözyaşlarına boğuldu

Trabzonspor maçında sakatlanan Luccas Claro, sedyeyle oyundan alındı. Birçok futbolcu, oyuncunun sakatlığını gördükten sonra gözyaşlarına boğuldu.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Karşılaşmanın 27'nci dakikasında Eyüpspor forması giyen Claro yerde kaldı. Sedyeyle oyundan çıkan Claro'nun durumunu gören birçok futbolcu gözyaşlarına boğuldu.

Trabzonspor taraftarı sedyeyle oyundan çıkan Claro'yu alkışladı.

Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre, Claro'nun bileği çıktı. Yıldız oyuncunun, son durumu yapılacak sağlık kontrollerinin ardından belli olacak.

TRABZONSPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Karşılaşma devam ederken Trabzonspor, Claro için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada "Takımımızın, İkas Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmanın 27. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşayan Luccas Claro’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Claro’ya acil şifalar diler, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Portekiz, 75 milyar dolarlık projeyi hazırladı: Türkiye'yi bekliyor
Portekiz, 75 milyar dolarlık projeyi hazırladı: Türkiye'yi bekliyor
29 Ekim afişlerinde "Cumhuriyet" yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı
29 Ekim afişlerinde "Cumhuriyet" yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı
ABD'den, İsrail'e ateşkes ayarı! İHA'lar Gazze'de geziyor
ABD'den, İsrail'e ateşkes ayarı! İHA'lar Gazze'de geziyor
Trabzonspor, sahasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti
Trabzonspor, sahasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti
Özgür Özel Türkiye'yi bu kez İsviçre'de şikayet etti
Özgür Özel Türkiye'yi bu kez İsviçre'de şikayet etti
Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon: Türkiye yeniden oyuna döndü
Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon: Türkiye yeniden oyuna döndü
İsrail ordusu Batı Şeria'da 4 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail ordusu Batı Şeria'da 4 Filistinliyi gözaltına aldı
Trump'ın Venezuela sınırları içinde operasyon seçeneğini masada tuttuğu iddia edildi
Trump'ın Venezuela sınırları içinde operasyon seçeneğini masada tuttuğu iddia edildi
Yunan basını: Türk füzeleri dengeleri değiştirebilir
Yunan basını: Türk füzeleri dengeleri değiştirebilir
Fethiye'de iki yamaç paraşütü çarpıştı
Fethiye'de iki yamaç paraşütü çarpıştı
Kahramanmaraş'ta hamamda fenalaşan kişi öldü
Kahramanmaraş'ta hamamda fenalaşan kişi öldü
Manisa'da hafif ticari araçla çarpışan midibüsteki 16 işçi yaralandı
Manisa'da hafif ticari araçla çarpışan midibüsteki 16 işçi yaralandı