Özgür Özel Türkiye'yi bu kez İsviçre'de şikayet etti

İsviçre Sosyal Demokrat Partisi Kongresi’nde konuşan Özgür Özel, "Avrupa'dan Türkiye'ye bakanlar iki manzarayla karşılaşıyor. İktidar Partisi'nin Ana Muhalefet Partisi'ne daha önemlisi geleceğin iktidarına darbe yaptığı demokrasi krizi ile karşı karşıya olan bir Türkiye var" dedi.

19 Mart'taki İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, aynı zamanda CHP'nin Türkiye'yi Batı'ya şikayetinin de başlama tarihi oldu.

O günden bu yana çeşitli medya organlarına Türkiye'yi şikayet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, artık bizzat Avrupa'ya giderek çeşitli etkinliklere katılıyor.

Özgür Özel bu kez, İsviçre Sosyal Demokrat Partisi Kongresi’nde konuştu. 

Özel, burada bir kez daha Türkiye'yi şikayet eden ifadeler kullandı ve şöyle dedi: 

"TÜRKİYE'YE BAKANLAR DARBE GÖRÜYOR"

"Avrupa'dan Türkiye'ye bakanlar iki manzarayla karşılaşıyor. İktidar partisinin, ana muhalefet partisine daha önemlisi geleceğin iktidarına darbe yaptığı demokrasi krizi ile karşı karşıya olan bir Türkiye var. Bu manzara son derece önemli bir soruyu tetikliyor. Demokrasi mi güvenlik mi?"

"İÇ POLİTİKADA İSTİKRARSIZLIK"

Dayanışarak dayanırsak tüm dünyada otoriterliğin yıkılacağını, dağılırsak tüm dünyada otoriterliğin galip geleceğini biliyoruz. Bu gerçeği otoriterlerin de çok iyi bildiği için birbirlerini destekliyorlar.

Biz ise demokrasi, istikrar ve güvenliğin el ele olması gerektiği görüşündeyiz. İç politikada istikrarsızlık yaratan esas etkenin otoriterlerin kutuplaşma siyaseti olduğunu biliyoruz."

