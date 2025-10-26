Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü olan ve şu sıralar Benfica'da görev yapan Jose Mourinho, Galatasaraylı futbolcu Gabriel Sara'yı kadrosuna katmak istiyor. Portekiz basını, Mourinho'nun takıma iyi bir oyun görüşü olan 8-10 numara aradığını, listenin ilk başına da Gabriel Sara'yı aldığını ifade etti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'den gönderilmesinin ardından Portekiz Ligi takımlarından Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, transfer için rotasını Türkiye'ye çevirdi.

MOURINHO'NUN İSTEĞİ: GABRIEL SARA

Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Orta sahada oyun kurabilen yaratıcı oyuncu eksikliği yaşayan Benfica'da Portekizli teknik adam Mourinho, transfer çalışmalarına başladı. Deneyimli hocanın, Galatasaray'da forma giyen 26 yaşındaki Gabriel Sara'yı transfer listesinin en başına yazdığı ifade edildi. Mourinho'nun Sara'yı 8 ve 10 numaralarında değerlendirebileceği kaydedildi.

OCAK AYINDA TEKLİF GELEBİLİR

Haberde, Benfica'nın orta sahaya kesin olarak transfer yapacağı belirtilirken, Portekiz ekibinden bu doğrultuda Galatasaray'a Sara için kısa süre içerisinde resmi teklif gelebileceği aktarıldı.

Galatasaray'da bu sezon 12 maça çıkan Sara, bu maçlarda 2 golün pasını verdi.