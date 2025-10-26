BIST 10.942
DOLAR 41,94
EURO 48,80
ALTIN 5.545,35
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ankara'da kayıp olarak aranıyorlardı! 2 kız çocuğundan biri hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara'da kayıp olarak aranıyorlardı! 2 kız çocuğundan biri hayatını kaybetti

Ankara'da kayıp olarak aranan ve rahatsızlandıklarını belirterek sağlık ekiplerinden yardım isteyen 2 kız çocuğundan biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan 14 yaşındaki H.K. ve 16 yaşındaki K.E.A, kullandıkları alkol nedeniyle rahatsızlandıklarını belirterek, yardım istedi.

İhbar üzerine adrese giden sağlık ekipleri, H.K. ve K.E.A'yı Ankara Bilkent Şehir Hastanesine kaldırdı. H.K, yaşamını yitirdi. K.E.A'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Öte yandan, ailelerinin H.K. ve K.E.A. hakkında kayıp ihbarında bulunduğu ve kızların polis tarafından arandıkları öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan orduya Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan orduya Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu nikah şahitliği yaptı
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu nikah şahitliği yaptı
Evinde merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti
Evinde merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da 4 ilçede 1 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi eylemler yasaklandı
İstanbul'da 4 ilçede 1 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi eylemler yasaklandı
Trump'tan 'Gazze' açıklaması! 'Türkiye de sürece dahil'
Trump'tan 'Gazze' açıklaması! 'Türkiye de sürece dahil'
Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Rizespor'da başkan vekili Adnan Er, görevinden ayrıldı
Rizespor'da başkan vekili Adnan Er, görevinden ayrıldı
DMM’den “savcılara mal varlığına el koyma yetkisi” iddialarına yalanlama
DMM’den “savcılara mal varlığına el koyma yetkisi” iddialarına yalanlama
İrlanda’nın yeni Cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu
İrlanda’nın yeni Cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu
Barış Alper Yılmaz Galatasaray ile ipleri kopardı
Barış Alper Yılmaz Galatasaray ile ipleri kopardı
Torununu kurtaran kadın otomobilin çarpmasıyla öldü
Torununu kurtaran kadın otomobilin çarpmasıyla öldü
İsrail'in işlediği suçlara ilişkin delil raporları Gazze Mahkemesine sunuldu
İsrail'in işlediği suçlara ilişkin delil raporları Gazze Mahkemesine sunuldu