Trump'tan 'Gazze' açıklaması! 'Türkiye de sürece dahil'

ABD Başkanı Donald Trump, "Gazze Şeridi’ndeki barış planı sürecinde her şey iyi gidiyor. Önemli ülkeler işin çaresine bakabilecek gibi duruyor. Türkiye de sürece dahil" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi’ne katılmak üzere Malezya yolculuğuna devam ediyor. Trump, başkanlık uçağı Air Force One’ın Katar’da yakıt ikmali için verdiği mola sırasında Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

"SADECE YAKIT İKMALİ YAPIYORDUK VE ÖYLE GELİVERDİ"

ABD Başkanı, "O harika birisi ve müthiş bir lider. Bize çok yardım etti. Bizi ziyaret etmesi çok güzel oldu. Sadece yakıt ikmali yapıyorduk ve öyle geliverdi. Orta Doğu’da harika bir barışımız var ve Al Thani de bunun kalıcı olacağını düşünüyor. Hiç böyle bir şey görmemiş ve benim de bu konuda çaba göstermemden çok memnun oldu. O da bize yardım etti. Çok yardım aldık, 59 ülke bize yardım etti. Barış için birçok ülkenin imzasını aldık, bu kalıcı bir barış olmalı" dedi.

"TÜRKİYE DE GÜVENLİK GÖRÜŞMELERİNE DAHİL"

Trump, ABD ve Katar arasındaki güvenlik görüşmeleri ile bölgede görev yapması beklenen barış gücüne ilişkin de konuştu. ABD Başkanı, "Evet, bunun hakkında konuştuk. Geniş bir bölgeyi kapsıyoruz. Şu an her şey iyi gidiyor, her şey pürüzsüz. ABD’nin müdahale etmesine gerek yok. Önemli ülkeler işin çaresine bakabilecek gibi duruyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar. Bu üç ülke ve arkasında, hatta yanında duran birçok ülke var. Türkiye’de bu sürece dahil. Endonezya’da, Ürdün de, Mısır da Bölgeden biraz daha uzakta ve olaya pek yakın olmayan ülkeler de bulunuyor. Herkes bu sürece dahil" açıklamasını yaptı.