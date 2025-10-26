BIST 10.942
DOLAR 41,94
EURO 48,80
ALTIN 5.545,35
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da 4 ilçede 1 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi eylemler yasaklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da 4 ilçede 1 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi eylemler yasaklandı

İstanbul Valiliği, Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli'de açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, anma töreni gibi eylemlerin bugün 00.01 itibarıyla 1 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından yürütülen sanal devriye çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda elde edilen bilgiler doğrultusunda çeşitli grupların bazı bölgelerde illegal toplanma, yürüyüş, protesto ve benzeri eylem hazırlıkları yaptığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu eylemlerin, toplumun huzur ve refahını bozucu etki yapabileceği, provokatif girişimlere neden olabileceğinin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (a), (b) ve (c) fıkraları ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerinden doğan sorumluluklar gereği, Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli ilçelerinde açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, el ilanı dağıtılması,
pankart-afiş asılması ve benzeri eylemler, 26 Ekim saat 00.01'den saat 23.59'a kadar 1 gün süreyle yasaklanmıştır."

ÖNCEKİ HABERLER
Trump'tan 'Gazze' açıklaması! 'Türkiye de sürece dahil'
Trump'tan 'Gazze' açıklaması! 'Türkiye de sürece dahil'
Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Rizespor'da başkan vekili Adnan Er, görevinden ayrıldı
Rizespor'da başkan vekili Adnan Er, görevinden ayrıldı
DMM’den “savcılara mal varlığına el koyma yetkisi” iddialarına yalanlama
DMM’den “savcılara mal varlığına el koyma yetkisi” iddialarına yalanlama
İrlanda’nın yeni Cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu
İrlanda’nın yeni Cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu
Barış Alper Yılmaz Galatasaray ile ipleri kopardı
Barış Alper Yılmaz Galatasaray ile ipleri kopardı
Torununu kurtaran kadın otomobilin çarpmasıyla öldü
Torununu kurtaran kadın otomobilin çarpmasıyla öldü
İsrail'in işlediği suçlara ilişkin delil raporları Gazze Mahkemesine sunuldu
İsrail'in işlediği suçlara ilişkin delil raporları Gazze Mahkemesine sunuldu
e-YDS 2025/11 sonuçları açıklandı
e-YDS 2025/11 sonuçları açıklandı
Luccas Claro, sedyeyle oyundan alındı! Herkes gözyaşlarına boğuldu
Luccas Claro, sedyeyle oyundan alındı! Herkes gözyaşlarına boğuldu
Portekiz, 75 milyar dolarlık projeyi hazırladı: Türkiye'yi bekliyor
Portekiz, 75 milyar dolarlık projeyi hazırladı: Türkiye'yi bekliyor
29 Ekim afişlerinde "Cumhuriyet" yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı
29 Ekim afişlerinde "Cumhuriyet" yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı