Celal Şengör ev sahibiyle mahkemelik oldu! " Çık evimden Celal Hoca"

Ünlü yer bilimci ve akademisyen Celal Şengör, kirada oturduğu villanın sahibi Garen Ç. ile mahkemelik oldu. Ev sahibi Garen Ç., villasını boşaltmasını istediği Celal Şengör'den ret yanıtı alınca tahliye davası açtı.

Yer bilimci ve akademisyen Celal Şengör, Sarıyer Yeniköy Mahallesi'nde bulunan ve 4 yıldır ikamet ettiği lüks villa yüzünden ev sahibiyle mahkemelik oldu. Şengör'ün kaldığı villa yaklaşık 1.5 yıl önce çeşitli sebeplerden ötürü satıldı. O süre zarfında Şengör, aylık 200 bin lira kira bedeliyle oturmaya devam etti. Ancak villanın yeni sahibi Garen Ç., evde kendisi oturmak istedi.

Bu talebini Şengör ile paylaştığında ise olumsuz bir yanıtla karşılaştı. Şengör'ün evden çıkmaması ve tarafların anlaşma sağlayamaması üzerine Garen Ç. mahkemenin yolunu tuttu. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne Celal Ş. için tahliye davası açtı.

Sabah'ta yer alan habere göre mülkün yeni sahibi Garen Ç. mahkemeye sunduğu dilekçesinde, evi yaklaşık 1.5 yıl önce aldığını ve evde kendisi oturmak istediğini belirtti.

Kalabalık bir aileye sahip olduğunu, villayı da bu nedenle aldığını, şu anda villanın konumuna yakın başka bir yerde ikamet etmek zorunda kaldığını söyleyen Garen Ç., kendisine ait bir mülk var iken başka bir eve kira ödemek istemediğini ifade etti.

Şengör'ün ise evin tahliyesine yanaşmadığını, hakkını hukuki olarak arayacağını da sözlerine ekledi. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından ev sahibinin dava dilekçesi kabul gördü.

Celal Şengör'ün mahkemeye sunacağı dilekçenin ardından dava önümüzdeki günlerde görülecek.