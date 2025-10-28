Çağatay Ulusoy'un zor anları! Deprem anında galadaydı...

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, Balıkesir Sındırgı'da gerçekleşen İstanbul'un da aralarında olduğu çok sayıda ilde hissedilen depremi galada öğrendi. Ulusoy'un tepkisi gündem oldu.

Balıkesir Sındırgı dün 6.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Depremde üç bina, bir dükkan yıkılırken can kaybı olmadığı açıklandı. İstanbul'da da deprem hissedilirken ünlü oyuncu Uykucu filminin galasındayken deprem haberini aldı.

UYKUCU'NUN GALASINDAYDI

Çağatay Ulusoy, Elçin Sangu'nun başrolünde yer aldığı Uykucu filminin galası dün Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Galadan çıkarken deprem olduğunu duyan Çağatay Ulusoy, "Deprem olmuş ya" dedi. Ulusoy'un tepkisi sosyal medyada gündem oldu.