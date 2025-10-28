BIST 10.853
DOLAR 41,95
EURO 48,89
ALTIN 5.326,68
HABER /  MAGAZİN

Çağatay Ulusoy'un zor anları! Deprem anında galadaydı...

Çağatay Ulusoy'un zor anları! Deprem anında galadaydı...

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, Balıkesir Sındırgı'da gerçekleşen İstanbul'un da aralarında olduğu çok sayıda ilde hissedilen depremi galada öğrendi. Ulusoy'un tepkisi gündem oldu.

Abone ol

Balıkesir Sındırgı dün 6.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Depremde üç bina, bir dükkan yıkılırken can kaybı olmadığı açıklandı. İstanbul'da da deprem hissedilirken ünlü oyuncu Uykucu filminin galasındayken deprem haberini aldı.

UYKUCU'NUN GALASINDAYDI

Çağatay Ulusoy, Elçin Sangu'nun başrolünde yer aldığı Uykucu filminin galası dün Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. 

Galadan çıkarken deprem olduğunu duyan Çağatay Ulusoy, "Deprem olmuş ya" dedi. Ulusoy'un tepkisi sosyal medyada gündem oldu. 

ÖNCEKİ HABERLER
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İzinler 20 haftaya çıkarılıyor, yeni düzenleme yolda
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İzinler 20 haftaya çıkarılıyor, yeni düzenleme yolda
Savcılık düğmeye bastı! 13 kişi hakkında gözaltı kararı
Savcılık düğmeye bastı! 13 kişi hakkında gözaltı kararı
Hacettepe Üniversitesi'nde taşlı sopalı kavga: 23 gözaltı
Hacettepe Üniversitesi'nde taşlı sopalı kavga: 23 gözaltı
Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu! Sabah saatlerinde panik
Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu! Sabah saatlerinde panik
Türk futbolunda bahis skandalı! Ahmet Çakar'ın söyledikleri olay oldu
Türk futbolunda bahis skandalı! Ahmet Çakar'ın söyledikleri olay oldu
ABD'nin yaptırım kararı sonrası Rus petrol şirketi Lukoil'den flaş karar
ABD'nin yaptırım kararı sonrası Rus petrol şirketi Lukoil'den flaş karar
Fidan, Karadağ Başbakanı Spajic ile görüştü
Fidan, Karadağ Başbakanı Spajic ile görüştü
Bakan Memişoğlu açıkladı! Depremde yaralananların sağlık durumu...
Bakan Memişoğlu açıkladı! Depremde yaralananların sağlık durumu...
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanında fahiş fiyat! Adisyonu görenler dilini yuttu
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanında fahiş fiyat! Adisyonu görenler dilini yuttu
Balıkesir 6,1 büyüklüğündeki depremle sallandı! Bir saat içinde 26 artçı deprem oldu
Balıkesir 6,1 büyüklüğündeki depremle sallandı! Bir saat içinde 26 artçı deprem oldu
Adana'da dehşet! Kendisini reddeden sevgilisini öldürüp intihar girişiminde bulundu
Adana'da dehşet! Kendisini reddeden sevgilisini öldürüp intihar girişiminde bulundu
Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco: Oyuncularımızı çok iştahlılar
Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco: Oyuncularımızı çok iştahlılar