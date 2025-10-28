BIST 10.853
Victor Osimhen'den sosyal medyada olay paylaşım!

Galatasaray'ın Göztepe'yi geriden gelerek 3-1 yendiği maçın yankıları sürüyor. Victor Osimhen ve Bokele arasındaki pozisyon konuşuluyor. Bokele'nin kırmızı kart görmesi tepkilere neden olmuştu. Osimhen ise tepkiler sonrası sosyal medyada olay paylaşım yaptı.

Süper Lig'in lideri Galatasaray, 10. haftada evinde Göztepe'yi geriden gelerek 3-1'lik skorla yendi. Mücadelenin ilk yarısında Osimhen ve Bokele arasında yaşanan pozisyon spor camiası tarafından çok konuşuldu.

OSIMHEN VE BOKELE ARASINDA YAŞANANLAR KONUŞULUYOR

Osimhen’e müdahalede bulunan Bokele ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. Bokele'nin müdahalesi öncesi Osimhen'in dokunduğu tartışmaları sürüyor.

Victor Osimhen maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bokele'ye sorun, bana vurduğunu doğrulayabilir. Bu yüzden rakip taraftarlar sosyal medyada istedikleri kadar ağlayabilirler. Umurumda değil, maçı kazandık." ifadelerini kullanmıştı. Nijeryalı yıldızın açıklamaları sosyal medyada da tartışma konusu olurken, 26 yaşındaki golcü olay paylaşıma imza attı.

"GÖZYAŞLARINI BURAYA BAĞIŞLA"

Osimhen, resmi sosyal medya hesabından, su dolu kova üzerine "Gözyaşlarını buraya bağışla" yazılı fotoğraf paylaşımı yaptı.

