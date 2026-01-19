BIST 12.669
DOLAR 43,27
EURO 50,37
ALTIN 6.483,88
HABER /  DÜNYA

Trump'dan Danimarka'ya Grönland çıkışı: Artık zamanı geldi ve bu yapılacak

Trump'dan Danimarka'ya Grönland çıkışı: Artık zamanı geldi ve bu yapılacak

ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka'nın Grönland'ı "Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadığını" savunarak, "Artık zamanı geldi ve bu yapılacak." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Trump, sosyal medya hesabından Grönland hakkında paylaşım yaptı.

NATO'nun Danimarka'yı Grönland'ı Rus tehdidinden koruması için 20 yıldır uyardığını öne süren Trump, Danimarka'nın bu konuda hiçbir şey yapamadığını iddia etti.

Trump, "Artık zamanı geldi ve bu yapılacak." ifadelerine yer verdi.

Trump'ın Grönland tehdidi

Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.

Karşı çıkanlara ek vergi getiriyor

Trump bunun üzerine, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Grönland'a giden söz konusu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın bu şekilde kalacağını bildirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump, İlhan Omar'ı hedef aldı: Somali'ye geri gönderin
Trump, İlhan Omar'ı hedef aldı: Somali'ye geri gönderin
Tedesco: Bugünkü maçın ilk yarısında dersler çıkarmamız gerekiyor
Tedesco: Bugünkü maçın ilk yarısında dersler çıkarmamız gerekiyor
İspanya'da hızlı tren faciası: 21 kişi hayatını kaybetti
İspanya'da hızlı tren faciası: 21 kişi hayatını kaybetti
Sahadan çekilmişlerdi! Afrika Kupası'nda şampiyon Senegal!
Sahadan çekilmişlerdi! Afrika Kupası'nda şampiyon Senegal!
Fenerbahçe kafilesine hava engeli! Alanya’da kaldılar
Fenerbahçe kafilesine hava engeli! Alanya’da kaldılar
İran’dan ABD'ye sert çıkış: Savaş anlamına gelir
İran’dan ABD'ye sert çıkış: Savaş anlamına gelir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile telefonda görüştü
Suriye doğusunda enerji sahaları devlete geçti
Suriye doğusunda enerji sahaları devlete geçti
Yılmaz Tunç’tan Atlas Çağlayan’ın ailesine taziye telefonu
Yılmaz Tunç’tan Atlas Çağlayan’ın ailesine taziye telefonu
KKTC Başbakanı Üstel’den GKRY’ye 'Türkiye' tepkisi
KKTC Başbakanı Üstel’den GKRY’ye 'Türkiye' tepkisi
Türkiye ve ABD’den Suriye'deki ateşkes sonrası peş peşe açıklamalar
Türkiye ve ABD’den Suriye'deki ateşkes sonrası peş peşe açıklamalar
Suriye’de YPG/SDG ile ateşkes ilan edildi! Maddeler açıklandı
Suriye’de YPG/SDG ile ateşkes ilan edildi! Maddeler açıklandı