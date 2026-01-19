BIST 12.669
Fenerbahçe kafilesi, hava muhalefeti nedeniyle Alanya'da kaldı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, İstanbul'a dönüşünü hava muhalefeti nedeniyle erteledi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Adem Köz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımında hava koşulları nedeniyle sarı-lacivertli takımın Alanya'dan İstanbul'a uçamadığını bildirdi.

Köz, açıklamasında "Güzel bir Alanya deplasman galibiyetinin ardından maalesef kötü haber. Hava şartları nedeniyle İstanbul'a dönüşümüz yarına kaldı. Takımımızla birlikte otele döndük." ifadelerini kullandı.

Alanya'da geceyi geçirecek sarı-lacivertli takımın yarın öğle saatlerinde İstanbul'a hareket etmesi planlanıyor.

