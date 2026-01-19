BIST 12.669
Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa ligde kaybetti

İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren Aston Villa, sahasında Everton'a 1-0 yenildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde 22 Ocak Perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Aston Villa, 22. hafta mücadelesinde Everton'ı ağırladı.

Everton, 59. dakikada Thiemo Barry'nin attığı golle sahadan üç puanla ayrıldı.

Ligdeki son 4 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Birmingham temsilcisi, 43 puanda kalırken ikinci sıraya yükselme şansını da değerlendiremedi. 10. sıradaki Everton, puanını 32'ye çıkardı.

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa şampiyonu beli oldu
Trump'tan Danimarka'ya Grönland çıkışı: Artık zamanı geldi ve bu yapılacak
Trump, İlhan Omar'ı hedef aldı: Somali'ye geri gönderin
Tedesco: Bugünkü maçın ilk yarısında dersler çıkarmamız gerekiyor
İspanya'da hızlı tren faciası: 21 kişi hayatını kaybetti
Sahadan çekilmişlerdi! Afrika Kupası'nda şampiyon Senegal!
Fenerbahçe kafilesine hava engeli! Alanya’da kaldılar
İran’dan ABD'ye sert çıkış: Savaş anlamına gelir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile telefonda görüştü
Suriye doğusunda enerji sahaları devlete geçti
Yılmaz Tunç’tan Atlas Çağlayan’ın ailesine taziye telefonu
KKTC Başbakanı Üstel’den GKRY’ye 'Türkiye' tepkisi
