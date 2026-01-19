Almanya'da şok soygun çoğu Türklere ait! 11 milyon şüpheli var, saç telleri detayı...

KUAFÖRDEKİ ARTIK SAÇLARLA HEDEF ŞAŞIRTMA

Kiralık kasaların bulunduğu odada çok sayıda farklı kişilere ait saç telleri bulundu. Ancak bu saçların polisi yanıltmak için hırsızlar tarafından bir kuaför salonundan alındığı ve bilerek sahte delil olarak olay yerine bırakıldığı anlaşıldı.