Almanya'da şok soygun çoğu Türklere ait! 11 milyon şüpheli var, saç telleri detayı...
Alman bankasında çoğu Türklere ait 3300 kiralık kasayı soyan hırsızların yakalanması için 11 milyon cep telefonuna ait veriler incelemeye alındı.Hırsızların, duvarları matkapla delerken ısınmayı önlemek ve çıkan tozun alarmı çalıştırmaması için önlem aldığı belirlendi. Bunun için bankanın kadınlar tuvaletinden kasa odasına hortumla su taşıdıkları tespit edildi.
Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde devlet bankası Sparkasse'deki 30 milyon euro'luk soygunla ilgili polis, 3 hafta sonra harekete geçti. 2 bin 500'den fazla mağdur olması nedeniyle özel ofis kiralandı. Randevuyla polis görüşmesine çağrılacak mağdurlardan kiralık kasa sözleşmeleri, para ve kıymetli eşyaların faturalarını getirmeleri istendi.
230 POLİS GÖREVLENDİRİLDİ
Akşam gazetesinde yer alan habere göre soruşturmada 230 polisin görev alacağı belirtildi. Kiralık kasaların bulunduğu odada etrafa saçılan çok sayıda belgenin hangi müşterilere ait olduğunun belirlenmesi için de bankada tasnif odası kuruldu. Yetkililer, soruşturma kapsamında 11 milyon cep telefonuna ait baz istasyonu verisiyle 8 terabaytlık video kaydının analiz edileceğini bildirdi.
DEV MATKAP İÇİN HORTUMLA SU TAŞIMIŞLAR
Hırsızların, duvarları matkapla delerken ısınmayı önlemek ve çıkan tozun alarmı çalıştırmaması için önlem aldığı belirlendi. Bunun için bankanın kadınlar tuvaletinden kasa odasına hortumla su taşıdıkları tespit edildi.
KUAFÖRDEKİ ARTIK SAÇLARLA HEDEF ŞAŞIRTMA
Kiralık kasaların bulunduğu odada çok sayıda farklı kişilere ait saç telleri bulundu. Ancak bu saçların polisi yanıltmak için hırsızlar tarafından bir kuaför salonundan alındığı ve bilerek sahte delil olarak olay yerine bırakıldığı anlaşıldı.