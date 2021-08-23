Trabzonspor konuk ettiği Sivasspor'u mağlup etti

Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Bakasetas ve Nwakaeme kaydederken Sivasspor'un tek sayısı Cofie'den geldi. Gelecek hafta Giresunspor'a konuk olacak Trabzonspor, puanını 6'ya yükselti. Göztepe'yi ağırlayacak Sivasspor ise ikinci maçından da puansız ayrıldı.

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5. dakikada Faycal Fajr'ın soldan ortasında ceza alanı içinde Kayode'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır güçlükle topu kornere çeldi.

11. dakikada Djaniny'ın şık biçimde indirdiği top ile ceza alanı sağ çaprazında buluşan Gervinho'nun sert şutunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

13. dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı dışından sert şutunda top Azubuike'nin eline çarpınca karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

15. dakikada Bakasetas kullandığı penaltı atışında topu kaleci Ali Şaşal'ın ters köşesinden filelere gönderdi: 1-0

37. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı dışından sert şutunda top direğin yanından auta gitti.

42. dakikada Kayode'nin pasında ceza yayı üzerinde Fajr'ın şutunda top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

45+2. dakikada Gervinho'nun ceza alanı çizgisi önünde rakiplerinden sıyrılarak vurduğu sert şutta kaleci Ali Şaşal topu yatarak kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

47. dakikada Hamsik'in şutunda kaleci Ali Şaşal Vural'ın önlediği topu savunma uzaklaştırmak istedi. Ancak meşin yuvarlağı önünde bulan Nwakaeme sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

60. dakikada Hamsik'in ceza alanı dış sol çaprazından kullandığı serbest atışta kaleci Ali Şaşal Vural tehlikeyi önledi.

67. dakikada Edgar ceza alanı içinde Kayode tarafından düşürülünce karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

70. dakikada Gradel'in kullandığı penaltı atışında kaleci Uğurcan Çakır sağ tarafına gelen topu çıkardı. Dönen topu Gradel kafayla tamamlamak istedi ancak Uğurcan bir kez daha meşin yuvarlağı çeldi. Daha sonra İsmail Köybaşı'nın uzaklaştıramadığı topu bu kez Cofie filelere göndererek farkı 1'e indirdi: 2-1

86. dakikada sağ tarafta rakiplerinden sıyrılarak hızla ilerleyen Peres'in ortasında ceza alanı içinde Cornelius'un gelişine vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural sağ tarafına yatarak tehlikeyi önledi.

Trabzonspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Trabzonspor: 2 - 1 :Sivasspor

Stat: Medical Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ali Saygın Ögel, Mustafa Savranlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Hugo, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir (Dk. 75 Siopis), Hamsik, Gervinho (Dk. 61 Abdülkadir Ömür), Bakasetas, Nwakaeme (Dk. 75 Cornelius), Djaniny (Dk. 89 Koita)

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Dk. 78 James), Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çifçi, Azubuike (Dk. 53 Cofie), Hakan Arslan (Dk. 62 Felix), Kayode, Fajr, Gradel (Dk. 78 Erdoğan Yeşilyurt), Yatabare (Dk. 62 Sefa Yılmaz)

Goller: Dk. 15 Bakasetas (Penaltıdan), Dk. 47 Nwakaeme (Trabzonspor), Dk. 70 Cofie (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Azubuike, Dk. 90+4 Ali Şaşal Vural (Demir Grup Sivasspor), Dk. 32 Hugo, Dk. 72 Nwakaeme, Dk. 90+1 Uğurcan Çakır, Dk. 90+4 Bakasetas (Trabzonspor)