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Konya'da bir kişi tartıştığı kadın ile babasını öldürüp yaşamına son verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Konya'da bir kişi tartıştığı kadın ile babasını öldürüp yaşamına son verdi

KONYA'nın Ilgın ilçesinde bir kişi, tartıştığı kadın ile babasını öldürüp intihar etti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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KONYA'nın Ilgın ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi'nde silah seslerini duyan vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.

Belirtilen adrese giden ekipler, olay yerinde Mustafa D. ile Sema Nur S. ve babası Yusuf G.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Mustafa D.'nin henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı Sema Nur S. ile babasını silahla öldürüp aynı tabancayla yaşamına son verdiği belirtildi.

Cesetler incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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