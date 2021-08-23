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Kocaeli'de polisin durdurduğu araçta 50 kaçak göçmen yakalandı

Kocaeli'de polisin durdurduğu araçta 50 kaçak göçmen yakalandı

KOCAELİ TEM Otoyolu'nda polis tarafından durdurulan bir araçta bulunan 50 kaçak göçmen yakalandı.

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Emniyet güçlerinin kaçak göçmenlerle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik TEM Otoyolu'nda denetim yapıldı.

Minibüsten 50 kaçak göçmen çıktı

Gerçekleştirilen denetim sırasında seyir halinde olan camları siyah filme kaplanmış bir minibüs, ekiplerin şüphesi üzerine durduruldu. Minibüs içerisinden Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen 50 düzensiz göçmen çıktı.

3 kişi gözaltına alındı

Ekipler tarafından yakalanan göçmenler, Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken araçta bulunan sürücü ve organizatör olduğu değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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