Trabzonspor Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor deplasmanında 2-0'ı bulan Galatasaray skoru koruyamadı. Emre Kılınç'ın gollerine Cornelius ve Nwakaeme'den karşılık gelirken mücadele 2-2 sona erdi. Trabzonspor bu sonucun ardından 10 puana yükselerek zirve ortağı olurken Galatasaray ise puanını 8 yaptı.

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Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Trabzonspor ligdeki ilk puan kaybını yaşarken Galatasaray üst üste ikinci beraberliğini aldı.

Galatasaray, Emre Kılınç'ın 20 ve 33. dakikalarda kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti. Trabzonspor'a puanı getiren golleri ise 41. dakikada Andreas Cornelius ve 62. dakikada Anthony Nwakaeme kaydetti.

Trabzonspor haftayı 10, Galatasaray ise 8 puanla tamamladı. Galatasaray ligin beşinci haftasında Alanyaspor'u konuk edecek. Trabzonspor, Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Maçtan önemli dakikalar

90+4' DeAndre Yedlin'in sağ kanattan ortasında Mostafa Mohamed kafayı vurdu. Top yandan dışarıya gitti.

90+1' Yusuf Sarı'nın pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Bengali Koita'nın sert şutu üstten auta gitti.

90+1' Yusuf Sarı ceza sahası yayına doğru sokulup sert bir vuruş yaptı. Fernando Muslera topu çeldi.

85' Sağ kanattan bindiren Bruno Peres'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Bengali Koita'nın şutu DeAndre Yedlin'den sekip Fernando Muslera'da kaldı.

80' Marek Hamsik'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Anthony Nwakaeme rakibinden sıyrılıp ortasını yaptı. Top Andreas Cornelius'a gelmeden önce son anda Patrick Van Aanholt araya girip tehlikeyi daha da büyümeden önledi.

78' Halil Dervişoğlu ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert bir vuruş yaptı. Top üstten auta gitti.

76' Alexandru Cicaldau'nun pasıyla ceza sahasına topla buluşan Halil Dervişoğlu, Uğurcan Çakır ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Yusuf Sarı son anda araya girip topun ağlara gitmesini önledi.

73' Ryan Babel ceza sahası dışından sert bir vuruş yaptı. Top farklı üstten auta gitti.

70' Sağ çaprazda topla buluşan Berkan Kutlu'nun orta şut karışımı vuruşunda Uğurcan Çakır topu kornere tokatladı.

62' GOOOLL!!! Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin golü ile maçta eşitliği yakaladı! Sol kanattan ceza sahasına sokulan Marek Hamsik'in arka direğe çıkarttığı topla buluşan Anthony Nwakaeme çok sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

61' Berkan Kutlu'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Ryan Babel'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

60' Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıktı!

55' Anastasios Bakasetas'ın sol kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Vitor Hugo kafayı vurdu. Top farklı şekilde üstten auta gitti.

45' Patrick Van Aanholt kendi yarı alanında kaptığı topla rakip ceza sahasının önlerine kadar sokulup sol ayağı ile şutunu çekti ancak top Edgar Ie'den döndü.

43' Olimpiu Morutan'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Alexandru Cicaldau vuruşunu yaptı. Savunmadan seken topu kaleci Uğurcan kontrol etti.

41' GOOOLL!!! Trabzonspor, Andreas Cornelius'un golü ile maçta farkı bire indirdi! Sol kanattan yapılan ortada Anastasios Bakasetas topu indirdi. Arka direkte topla buluşan Andreas Cornelius, Fernando Muslera ile karşı karşıya pozisyonda topu yakın direk dibinden ağlara gönderdi.

37' Anthony Nwakaeme ceza sahası dışından sert bir vuruş yaptı. Fernando Muslera topu kornere çeldi.

33' GOOOLL!!! Galatasaray, Emre Kılınç'ın golü ile maçta farkı ikiye çıkardı! Savunma arkasına atılan topa Kerem Aktürkoğlu hareketlendi. Uğurcan Çakır kalesini zamanında terk edip topu çeldi. Seken topu Halil Aktürkoğlu penaltı noktasına doğru çevirdi. Emre Kılınç uygun pozisyonda düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi.

30' Olimpiu Morutan ceza sahası dışından çok sert bir vuruş yaptı. Uğurcan Çakır topu güçlükle çeldi.

30' Sol kanatta hareketlenen Marek Hamsik'in ceza sahasının sol çaprazına çıkarttığı topla Andreas Cornelius buluştu. Cornelius'un gelişine sert vuruşu üstten auta gitti.

29' Marek Hamsik'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Andreas Cornelius'un vuruşunda Fernando Muslera gole izin vermedi.

26' Olimpiu Morutan sağ kanatta rakibinden sıyrılıp yerden ceza sahasına doğru pasını çıkarttı. Alexandru Cicaldau bu topa gelişine bir vuruş yaptı. Savunmadan seken top Uğurcan Çakır'da kaldı.

25' Sol kanattan Anthony Nwakaeme'nin ortasında arka direkte Andreas Cornelius kafayı vurdu. Top az farkla yandan dışarıya gitti.

24' İsmail Köybaşı'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Andreas Cornelius'un yaptığı vuruşta top savunmadan geri geldi.

21' Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun şutu kaleci Uğurcan Çakır'ın üzerine gitti.

20' GOOOLL!!! Galatasaray, Emre Kılınç'ın golü ile maçta öne geçti! Edgar Ie'nin hatalı geri pasında araya giren Emre Kılınç, Uğurcan Çakır ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

12' Marek Hamsik'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

6' Kazanılan serbest vuruşu kullanan Marek Hamsik'in ceza alanına gönderdiği ortasında Patrick Van Aanholt kafayla topu uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan İsmail Köybaşı'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Fernando Muslera topa hakim olmayı başardı.

Trabzonspor: 2 - 2 :Galatasaray

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Hugo, İsmail Köybaşı (Dk. 37 Trondsen- Dk. 53 Denswil), Berat Özdemir, Hamsik, Abdülkadir Ömür (Dk. 37 Yusuf Sarı), Bakasetas (Dk. 82 Siopis), Nwakaeme, Cornelius (Dk. 82 Koita)

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau (Dk. 83 Taylan Antalyalı), Emre Kılıç (Dk. 46 Aytaç Kara), Morutan (Dk. 46 Babel), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 74 Mostafa Mohamed), Halil İbrahim Dervişoğlu (Dk. 82 Oğulcan Çağlayan)

Goller: Dk. 20 ve 33 Emre Kılınç (Galatasaray) Dk. 41 Cornelius, Dk. 62 Nwakaeme (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Berkan Kutlu (Galatasaray) Dk. 36 Berat Özdemir, Dk. 63 Edgar (Trabzonspor)