Trabzonspor Başkanı Doğan: 'Bu hafta içinde transferleri bitireceğiz'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ara transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken Trabzonspor cephesinden bir açıklama yapıldı.

Bordo-Mavili ekibin başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor yayınında "transferlerin bu hafta içinde biteceğini" duyurdu.

"Oğuz Aydın" için Sadettin Saran'ı aradığını belirten Doğan, Alanyaspor'da forma giyen Maestro ve Ümit Akdağ ile "ilgilenmediklerini" açıkladı.

Doğan, "Oğuz Aydın'ın Trabzon'a gelmek istemediğini" vurguladı.

Ayrıca, kulübün gündeminde yer alan futbolculardan Jeremie Boga'nın Trabzonspor'da oynamak istemediğini" aktardı.

Takımın yıldız isimlerinden Christ Oulai, Batagov, Pina ve Augusto'ya teklifler geldiğini, bunların değerlendirildiğini de açıkladı.

Son olarak Galatasaray'dan "Ahmed Kutucu ile görüştüklerinin" altını çizen Doğan, Kutucu'nun "Fatih Tekke'nin istediği bir isim olduğunu" söyledi.

