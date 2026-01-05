Turkcell Süper Kupa Yarı Finali’nde Galatasaray, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştığı Trabzonspor’u 4-1 mağlup ederek finale yükseldi.Abone ol
Turkcell Süper Kupa Yarı Final mücadelesinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 4-1 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Barış Alper Yılmaz, 45+3. dakikada Eren Elmalı, 63. dakikada Yunus Akgün ve 81. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü 55. dakikada Felipe Augusto attı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, Süper Kupa'da finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak final müsabakasında Fenerbahçe-Samsunspor maçının galibiyle karşılaşacak.
Galatasaray 4 - 1 Trabzonspor
90'Son düdük geldi ve maç Galatasaray'ın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.
81'GOL: Galatasaray, Icardi'yle skoru 4-1 yaptı. Kazımcan sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Icardi'nin vuruşunda top ağlara gitti.
63'GOL! Yunus Akgün skoru 3-1 yapan golü attı. Şık çalımla ceza yayının sağından içeri giren Sane sağ taraftan içeri çevirdi. Penaltı noktası tek başına bekleyen Yunus'un vuruşunda to ağlara gitti.
55'GOL! Felipe Augusto, skoru 2-1 yapan golü attı. Olaigbe ceza sahasının solundan içeri çevirdi. Kale önünde Augusto'nun vuruşunda top ağlara gitti.
46'Mücadelede ikinci yarı başladı.
45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45'GOL! Eren Elmalı skoru 2-0 yapan golü attı. Icardi'nin pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Eren beklemeden vuruşunu yaptı. Eren'in şutunda top ağlara gitti.
38'GOL! Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'la 1-0 öne geçti. Sallai ceza sahasının sağından kale önüne doğru ortaladı. Arka direkte Barış Alper'in gelişine vuruşunda top ağlara gitti.
1'İlk düdük geldi ve zorlu mücadele başladı.
Galatasaray - Trabzonspor ilk 11'ler
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Sara, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi
Trabzonspor: Onana, Ozan, Serdar, Batagov, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Augusto