Trabzonspor Nwaiwu ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Wolfsberger AC forması giyen 22 yaşındaki Nijeryalı savunma ve orta saha oyuncusu Chibuike Nwaiwu ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, transfer için Wolfsberger AC’ye 5,5 milyon avronun 7 taksit halinde ödeneceğini duyurdu.

Trabzonspor, Wolfsberger AC forması giyen 22 yaşındaki Nijeryalı savunma ve orta saha oyuncusu Chibuike Nwaiwu ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Chibuike Godfrey Nwaiwu'nun, Kulübümüze kesin transferi konusunda Wolfsberger AC Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Wolfsberger AC Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 5.500.000.-EUR 7 (Yedi) taksit halinde ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Kariyerine Nijerya'da Heartland takımında başlayan futbolcu, 2022 ile 2024 yılları arasında Nijerya'nın Enyimba takımının forması giydikten sonra 2024'te Avusturya Bundesliga ekibi Wolfsberger AC'ye transfer oldu.

Nwaiwu bu sezon Avusturya Bundesliga'da Wolfsberger AC formasını 12 kez giydi.