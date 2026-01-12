BIST 12.255
Beslediği koç, 10 dakika boyunca kendine saldırdı

Silivri’nin Semizkumlar Mahallesi’nde sitede beslenen bir koçun saldırısına uğrayan Fikret B, yaklaşık 10 dakika süren saldırı sonucu yaralandı. Yüzünde kanama ve kaburgalarında kırıklar oluşan Fikret B, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Silivri'de bir kişinin sitede beslediği koçun saldırısına uğraması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Semizkumlar Mahallesi'nde 9 Ocak'ta Fikret B, kuzuyken alıp sitede beslemeye başladığı koçun saldırısına uğradı.

Yaklaşık 10 dakika boyunca koçun saldırısından kurtulmaya çalışan Fikret B'nin yüzünde kanama, kaburgalarında da kırıklar oluştu.

Fikret B'nin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Saldırıdan sonra Fikret B'nin koçu kestirdiği öğrenilirken, saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

