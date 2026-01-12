ABD ile İran arasında kritik görüşme! Ölü sayısı açıklandı

ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff’un İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile telefonda görüştüğünü bildirdi. ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı ölü sayısının 538 olduğunu açıkladı.

ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

ABD İLE İRAN ARASINDA GÖRÜŞME!

İran'da 28 Aralık 2025'te hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler devam ediyor. ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştüğünü bildirerek, görüşmede İran’daki protestoların ele alındığını aktardı.

ABD'DEN BASININDAN YENİ İDDİA!

ABD basını, Arakçi’nin söz konusu görüşme ile İran ve ABD arasındaki tansiyonu düşürmeye çalıştığını, ABD’nin protestolar nedeniyle gündeme getirdiği İran’a muhtemel saldırıyı geciktirme çabası olduğunu öne sürdü. Witkoff ve Arakçi’nin önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme yapmayı değerlendirdiği aktarıldı.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR!

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da devam eden gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 538'e çıktığını belirtirken, İranlı yetkililerden rakamlara ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

HRANA, son iki haftada ülke genelindeki gösterilerde 490'ı gösterici, 48'i emniyet görevlisi olmak üzere en az 538 kişinin öldüğünü açıkladı.