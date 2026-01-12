Elon Musk tarih verdi! Robotlar ameliyat yapacak, doktorluk devri kapanacak

Tesla CEO'su Elon Musk'a göre Optimus robotları sağlıkta devrim yapacak. Uzmanlar ise Musk'ın '3 yıl içinde cerrahları geçecek' iddiasını inandırıcı bulmayarak bunun uzun yıllar imkansız olduğunu vurguladı.

Gelişen yapay zeka ile birçok alanda olduğu gibi tıp teknolojilerinde de çığır açıcı teknolojiler ortaya kondu.

ABD'li milyarder Elon Musk da katıldığı bir TV programında bu konuyla ilgili dikkat çekici bir açıklama yaparak gençlerin tıp okumak yerine teknolojiye yönelmesi gerektiğini savundu. Musk, "İyi bir doktor olmak çok uzun sürüyor, üstelik bilgi sürekli değişiyor; takip etmek zor" dedi.

OPTIMUS 2026'DA PİYASADA OLACAK

2022 yılında ilk kez tanıtılan Tesla'nın insansı Optimus robotlarının 2026 yılında satışa sunulacağı söylenmişti.

"3 YIL İÇİNDE CERRAHLARI GEÇECEK"

Sahip olduğu teknoloji firması Tesla'nın geliştirdiği insansı robot hakkında sorulan "Optimus ne zaman dünyanın en iyi cerrahlarından daha iyi olur?" sorusuna cevap veren Musk, "3 yıl" yanıtını verdi. Musk, dünya genelinde 'üst düzey cerrah sayısının sınırlı' olduğunu vurgulayarak robotların sağlık hizmetlerinde erişimi artırabileceğini öne sürüyor.

UZMANLARDAN TEPKİ: FAZLA İYİMSER

Independent'a konuşan bir sağlık politikası uzmanı, Musk'ın 'fazla iyimser' olduğunu ve büyük ameliyatlar için robotların yaygın kullanımının "uzun yıllar boyunca imkansız" olacağını belirtti. Bir başka uzman ise Musk'ın Optimus ile ilgili iddiasının inandırıcı olmadığını söyledi.