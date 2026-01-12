BIST 12.255
DOLAR 43,11
EURO 50,35
ALTIN 6.384,40
HABER /  GÜNCEL

Murat Ağırel'den hayrete düşüren sözler: "Kendi katilimle telefonda görüştüm"

Gazeteci Murat Ağırel yaptığı açıklamada; öldürülmesi için kendisi hakkında ihale düzenlendiğini aktardı ve "'Mahsun Kuruçay' isimli bir adam, benim ölüm ihalemi almış. Kendi katilimle telefonda görüştüm. İzmir’deki birkaç dosyasının silinmesi karşılığında beni öldürecekmiş" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Murat Ağırel daha önce yaptığı açıklamalar ile tehdit edildiğini açıklamış ve yaşananların ardından evini değiştirmek durumunda kaldığını aktarmıştı.

"KENDİ KATİLİMLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜM"

Youtube'ta Onlar TV'nin yayınında yine konuyla ilgili açıklamada bulunan Ağırel dikkat çeken sözler kullandı. Ağırel şunları söyledi:

"Öldürülmem için benimle ilgili ihale düzenlenmiş. ‘Mahsun Kuruçay’ isimli bir adam, benim ölüm ihalemi almış. Kendi katilimle telefonda görüştüm. İzmir’deki birkaç dosyasının silinmesi karşılığında beni öldürecekmiş.

"ZAR ZOR EV ALDIK, YENİ TAŞINDIM ADRESİMİ BİLDİRMEDİM"

Daha vahimi Emniyet bana, ‘Maltepe’de yaşadığınız yerde güvenliğiniz yok. Buradan taşının’ dedi. Bundan sonra ailecek bir araya geldik, zar zor ev aldık. Daha yeni taşındım, adresimi bildirmedim.

İSİM VERMEDEN AĞIR YÜKLENDİ: "İKİ DANGALAK"

Bununla ilgili iki dangalak, biri kendisine ‘eski gazeteci’ diyor. Beni arayıp ‘Bu evi nasıl aldın?’ diye soruyor. Nasıl arkadaş ya? Bizim tüm verilerimizin ortaya saçılması bu kadar kolay mı arkadaş ya?"

ÖNCEKİ HABERLER
Elon Musk tarih verdi! Robotlar ameliyat yapacak, doktorluk devri kapanacak
Elon Musk tarih verdi! Robotlar ameliyat yapacak, doktorluk devri kapanacak
Beslediği koç, 10 dakika boyunca kendine saldırdı
Beslediği koç, 10 dakika boyunca kendine saldırdı
İstanbul’da uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama
İstanbul’da uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama
Donald Trump: Grönland'ın savunmasını iki köpek kızağı yapıyor
Donald Trump: Grönland'ın savunmasını iki köpek kızağı yapıyor
Zonguldak’ta sağanak sonrası korkutan heyelan
Zonguldak’ta sağanak sonrası korkutan heyelan
Fenerbahçe'nin yıldızına Katar'dan teklif var: Her an gidebilir
Fenerbahçe'nin yıldızına Katar'dan teklif var: Her an gidebilir
A.B.İ.’nin Doğan’ı Kenan İmirzalıoğlu yeni rolünü anlattı
A.B.İ.’nin Doğan’ı Kenan İmirzalıoğlu yeni rolünü anlattı
Yaklaşık iki aydır tutuklu olan Furkan Bölükbaşı tahliye oldu
Yaklaşık iki aydır tutuklu olan Furkan Bölükbaşı tahliye oldu
Türkiye’nin yapay zekâ çözümleri CES 2026’da sahne aldı
Türkiye’nin yapay zekâ çözümleri CES 2026’da sahne aldı
AK Parti'den İran açıklaması: Kaos istemiyoruz
AK Parti'den İran açıklaması: Kaos istemiyoruz
Fenerbahçe taraftara dağıtmıştı, ilgi çeken yağmurluklar satışa çıktı! Fiyatı bakın ne kadar
Fenerbahçe taraftara dağıtmıştı, ilgi çeken yağmurluklar satışa çıktı! Fiyatı bakın ne kadar
Tokat’ta silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
Tokat’ta silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti