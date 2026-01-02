Trabzonspor, Adem Yeşilyurt için Karşıyaka ile anlaştı

Trabzonspor, Adem Yeşilyurt transferi için Karşıyaka ile prensipte anlaştı.

Trabzonspor, Karşıyaka forması giyen 18 yaşındaki yıldız adayı Adem Yeşilyurt için İzmir ekibine resmi teklif yaptı. Trabzonspor, Adem Yeşilyurt ile prensip anlaşması sağladı.

PARA+TAKAS ÖNERİLDİ

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Bordo-mavili ekip, Karşıyaka'ya para+takas önerdi.

Habere göre, takasta adı geçen isimler Trabzonspor U19 takımında forma giyen Arda Öztürk ve Ekrem Terzi oldu.

BÜYÜK ORANDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Görüşmelerde büyük oranda anlaşma sağlandığı belirtildi. Karşıyaka'nın, hafta içi yönetim kurulunda teklifi değerlendirerek son kararını ileteceği aktarıldı.

Transferin resmiyet kazanması halinde Adem Yeşilyurt, sezon sonuna kadar Karşıyaka’da kalmaya devam edeceği kaydedildi.